O Bir Kıbrıslı Türk ve Olimpiyatlara katılıyor...

Adamızdaki Rekortmen

Türkiye 3 adım rekortmeni Berk Tuna, sporcusu Nisan Atamer ile M Power Sports’da antrenman yaparken Detay Kıbrıs’ın sorularını yanıtladı.

2000 yılında 16.15 metre ile Türkiye 3 adım rekorunu Kıran Berk Tuna, 7 Mayıs 1976 doğumlu, Türk Milli atletlerindendir. Tuna, rekortmen bir babanın oğludur. Spor genlerine işlemiş ve henüz 2 yaşındayken spora başlamış. Çocuk yaşta yüzme, basketbol, basit atletizm alıştırmaları derken, basketbola yönelen Berk Tuna çocuk yaşta Ankaragücü'nde bir süre basketbol oynadı.

1995 yılında belki de Tuna’nın hayatının akışını değiştirecek olay gelişti. Dünya atletizm şampiyonasında ünlü üç adımcı, Jonathan Edwards'ı rekora uçarken seyretti ve "Bu adam nasıl böyle atlıyor. Kolay bir iş bu galiba. Onun gibi olmak istiyorum" diyerek 3 adım rekortmeni olmasını sağlayacak hedefi belirledi.

Berk Tuna, atletizme başlamasına sebep olan sporcuyla, Jonathan Edwards ile İsrail'de birlikte yarışıyor. Hikayesini ona da anlatıyor. Ünlü atlet memnuniyetini dile getiriyor. "Atlayışını çok beğendim. Geleceğin şampiyonu olacaksın" sözleri Berk Tuna'yı daha da kamçılıyor. Şimdilik Edwards'ı geçemiyor ama Türkiye rekorunu 16.15'le kırarak, beş yıl önceki hayaline santimetre santimetre yaklaşıyor.

Berk Tuna’nın babası 1967 Türkiye 3 adım rekortmeni, babasının 1967'de kırdığı rekoru 33 sene sonra oğlu kırıyor. Bir dönemin üç adım atlama Türkiye rekortmeni, Türkiye Atletizm Federasyonunun eski başkanlarından Aşkın Tuna'nın oğlu olan Berk Tuna, babasından tam 33 sene sonra rekor kırıyor. 2000 yılında Türkiye rekorunu 16,15'le artık Tuna’nın oluyor. Tuna ayrıca 2004 Atina Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.

Türk Milli Takımı sporcularından Berk Tuna, üç adım atlama Türkiye rekorunuysa Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan uluslararası atletizm yarışmalarında kırmıştır. Berk Tuna, 16.22 metrelik derece gerçekleştirerek, kendisine ait 16.15’lik rekoru kırmayı 2002'de başardı. 3 adım atlamada babasının rekoru ise 16.01 metreyle babası Aşkın Tuna’ya ait rekoru 16.12 ile kıran Murat Ayaydın’dan geri almış oldu.

Berk Tuna 2004 yılında 16.67 atlayarak yeni Türkiye rekorunu kırıp olimpiyat barajını geçmiş ve olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanmıştır.

Berk Tuna, Üç Adım Atlama Eski Türkiye Rekortmenidir. Olimpik Sporcudur (2004 Atina). Atletizm Antrenörüdür. IAAF Çocuk Atletizmi Antrenörüdür. Atletik Performans Antrenörüdür (Kondisyoner). KidsDo Kurucu Ortağı ve Antrenörüdür. KKTC Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesidir.