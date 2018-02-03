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O caddeye park edene af yok

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O caddeye park edene af yok
Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ruso Caddesi boyunca araçlarını yol kenarına park edenlere, bundan böyle ceza yazılacak

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ruso Caddesi’nde orta refüjde yeni düzenleme yapılmasının ardından, araçlarını cadde üzerinde yol kenarlarına park edenler için de harekete geçildi.

Bundan böyle, cadde üzerinde yol kenarlarına araçlarını park edenlere ‘hatalı park’ suçundan ceza yazılacak. Yeni durumun halkın bilgisine gelmesi için dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği’nde görevli polis mensupları cadde boyunca görev yaptı ve araçlarını yol kenarına park etmek isteyenleri uyararak, bilgilendirdi.

Bölge sakinleri, refüjde yapılan düzenlemelerin eksik olduğunu belirterek, yayaların geçişinin zorlaştığına dikkat çekti.

Vatandaşlar, yayalar için geçişler yapılması gerektiğini gündeme getirdi.

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(kıbrıs)

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