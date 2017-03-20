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O cisimle ilgili restoran sahibinden açıklama geldi!

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O cisimle ilgili restoran sahibinden açıklama geldi!
Bahsi geçen restoranın sahibi Murat İpek, konuyla ilgili gazetemiz DETAY'a ulaşarak açıklamada bulundu.

Gazetemiz Detay Kıbrıs'ın bugün internet sitesi üzerinden paylaştığı "Dürümün içinden tahmin edin ne çıktı..." başlıklı haberde bahsi geçen restoranın sahibi Murat İpek, konuyla ilgili gazetemiz DETAY'a ulaşarak açıklamada bulundu.

İpek, açıklamasında, söz konusu dürümün içerisinden çıkan nesnenin, etin yağı olduğunu ve sağlıksız bir durum arz etmediğini kaydetti. İş yerinde herhangi bir sağlıksız unsura yer vermediğini belirten İpek, kamuoyunu sağduyuya çağırdı. ​

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