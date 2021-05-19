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O Diziyi Yayından Kaldırtmak İçin İmza Kampanyası Başlattılar

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Change.org üzerinden Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayından kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı.
O Diziyi Yayından Kaldırtmak İçin İmza Kampanyası Başlattılar

Change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasında "KIBRIS Türk halkının varoluş mücadelesini hiç bir bilgi almadan ve çarpıtarak anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayından kaldırılmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

İmza kampanyasına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Vangöl  da imza koydu. 

Açılan imza kampanyasını görüntülemek için:

https://www.change.org/p/trt-bir-zamanlar-kıbrıs-dizisi-yayından-kaldırılsın?recruiter=false&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=3c7bd220-b80f-11eb-83ad-61eb8214eba9&utm_content=fht-28946806-tr-tr%3A2&fbclid=IwAR2qXtPjNzSaxcZLfYkK1kmrWaxfaUEtrbNU4qYXMbdRIixwxOLxr1_7SpQ  

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