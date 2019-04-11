O fotoğrafa Cumhurbaşkanı Özel Kaleminden açıklama geldi, araçlar kaldırımda değil

İşte o açıklama;

Cenk Gürçağ Araçların durduğu yer kaldırım değil yoldur. Konser etkinliğinde park yeri dolduktan sonra bu yol trafik polisleri tarafından kontrollü olarak konser sonuna kadar kapatılır. O yol sadece dolu olan park yerine bağlantı sağlar. Yani konser sonuna kadar kullanılmayacaktır. Yine olası acil bir çıkış için tek şerit polis kontrollünde açık bırakılmıştır. Fotoğraftaki araçlar da ne araç ne de yaya trafiğini engellememektedir.