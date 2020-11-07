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O görüntülere Bakanlık soruşturma açtı

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O görüntülere Bakanlık soruşturma açtı
O görüntülere Bakanlık soruşturma açtı

 

Bakanlığımıza bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi Lefkoşa Şubesi’nde görevli bir memurun bugün mesai saatleri içerisinde cinsel içerikli video izlediği görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının zan altında kalmaması amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı , konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duymuştur.

Söz konusu kamu görevlisinin mesai saatleri içerisinde yaptığı davranış; Kamu Görevlileri Yasası ve ahlak kurallarına aykırı olup, İhtiyat Sandığı Dairesi çalışanlarının itibarına zarar vermiştir. 

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü ile Bakanlığımız , ilgili kamu görevlisi hakkında disiplin soruşturması başlatarak ; yasal mevzuat çerçevesinde gerekli en ağır cezanın verilmesi hususunda gerekli girişimi başlatmıştır.

Mesai saatleri içerisinde, görevini kötüye kullanarak ahlak ilkeleri ile bağdaşmayan davranışlarda bulunan söz konusu görevli için , Bakanlığımız tarafından gerekli yaptırımın ivedilikle uygulanacağı kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

 

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