O ilaç için uyarı: At değilsiniz, inek değilsiniz bırakın

ABD’de koronavirüse yakalanarak Ivermektin aldığı için rahatsızlanan birkaç insan olduğuna dair haberlerin çıkmasının ardından FDA, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.

İlacın Covid-19 tedavisine uygun olmadığının belirtildiği açıklama “At değilsiniz, inek değilsiniz. Cidden millet, bırakın” mesajıyla paylaşıldı.

Hayvanlarda paraziti tedavi etmek ya da önlemek için kullanılan Ivermektin isimli ilacın, Covid-19 tedavisinde bir etkisi olmadığı biliniyor.

FDA “Bu hayvan ilaçları atlar ve inekler gibi büyük hayvanlarda kullanıldığı için bir insan için çok ağır olur. Bu kadar yüksek dozlar insanlar için zehirli olabilir” dedi.