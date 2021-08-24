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O ilaç için uyarı: At değilsiniz, inek değilsiniz bırakın

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüse karşı hayvanlarda kullanılan İvermektin isimli ilacı kullananlara uyarıda bulunarak “At değilsiniz, inek değilsiniz. Cidden millet, bırakın” açıklamasında bulundu.
O ilaç için uyarı: At değilsiniz, inek değilsiniz bırakın

ABD’de koronavirüse yakalanarak Ivermektin aldığı için rahatsızlanan birkaç insan olduğuna dair haberlerin çıkmasının ardından FDA, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama paylaştı.

İlacın Covid-19 tedavisine uygun olmadığının belirtildiği açıklama “At değilsiniz, inek değilsiniz. Cidden millet, bırakın” mesajıyla paylaşıldı.

Hayvanlarda paraziti tedavi etmek ya da önlemek için kullanılan Ivermektin isimli ilacın, Covid-19 tedavisinde bir etkisi olmadığı biliniyor.

FDA “Bu hayvan ilaçları atlar ve inekler gibi büyük hayvanlarda kullanıldığı için bir insan için çok ağır olur. Bu kadar yüksek dozlar insanlar için zehirli olabilir” dedi.

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