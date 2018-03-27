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O kazayı yapan...Şoför kaçak çıktı!

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Çalışma Dairesi'nın, Girne -Değirmenlik Dağyolu'nda meydana gelen trafik kazasıyla ilgili basın açıklaması;
O kazayı yapan...Şoför kaçak çıktı!

27 Mart 2018 tarihinde (bugün), sabah saat 10:30 sıralarında, Girne -Değirmenlik Anayolu üzerinde, bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada yaralanan HG 086 plakalı araç (beton dökme pompası) sürücüsü Kartal Taşkal (E-46) ve araçta yolcu olarak bulunan Harun Yaltılıgil (E-19) ve Muhammed İmdatuhak (E-26) kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürmektedir.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nin yaptığı inceleme sonrasında, Kartal Taşkal’ın 5 Aralık 2015 tarihinde çalışma izni işveren tarafından iptal edilmiştir (kaçaktır). Diğer iki yaralı olan Harun Yağcıgil ve Muhammet İmdatuhak'ın ise Çalışma Dairesi’nde hiçbir kayıtları bulunmamaktadır. 
Çalışma Dairesi ile Polis Genel Müdürlüğü’nün konuyla ilgili tahkikatı devam
etmektedir. Tahkikatın tamamlanmasıyla; Daire tarafından ilgili yasal mevzuat uyarınca
gereken yaptırımlar uygulanacaktır

Yusuf Önderol

Çalışma Dairesi Müdürü

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