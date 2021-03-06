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O maskeler zarar veriyor!

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Koronavirüsten korunmak amacıyla kullanılan maskeler uzun süre takıldığında cilde zarar verebiliyor.
O maskeler zarar veriyor!

Koronavirüs salgınıyla günlük hayatın bir parçası haline gelen maskelerin sıklıkla değiştirilmesi gerektiği biliniyor. Fakat soğuk havalarda maske yeni bir risk doğuruyor. Maskenin içi buharla nemlenerek ıslanıyor ve maske değiştirilmezse cilt, uzun süre ıslak kalıyor. Uzmanlar, bunun çene ve dudak çevresinde bazı cilt hastalıklarına neden olabileceğini söylüyor. Islanan maskelerin değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Dermatolog Dr. Yasemin Fatih Amato, "Islak bir ortam bakteri, virüs ve mantar için çok güzel bir yuva. İçten nemlenen ya da yağmur, dolu ve karla ıslanan bir maskenin koruyucu özelliği hiç kalmıyor. Islanan maske tamamen mikrop yuvası, dolayısıyla mutlaka değiştirilmeli. 10 defa ıslanırsa, 10 defa değiştirilmeli. Islak kalırsa ciltte akne, siyah nokta, akne rozase, egzama ve seboreik dermatit oluşabilir" dedi.

MASKENİN NEDEN OLABİLECEĞİ HASTALIKLAR

Maskenin neden olabileceği hastalıklardan bahseden Dr. Amato, "Maske akne, siyah nokta, akne rozase, egzama ve seboreik dermatit artışlara neden oldu. Ağız çevresi için nemlendiricileri bazen yoğun kullanıyoruz ya da çok terliyoruz. Bu nedenle gözenekler tıkanınca siyah nokta ve sivilceler oluşuyor. Akne rozase de benzer nedenlerden oluşabiliyor. Seboreik dermatit, ciltteki flora artışı nedeniyle oluşuyor. Maskenin kalitesine göre egzama ve kontakt dermatitler oluşuyor. Sivilce ve siyah noktada artış varsa, göz çevresi ve burunda pullanma ve kabuklanma, kaşıntı, kızarıklık, yanma ve batma varsa bu hastalıklardan şüphelenebilirler" diye konuştu.

'CERRAHİ MASKENİN ALTINDA İNCE PAMUKLU MASKE KULLANIN'

Maskelerin en fazla 3 saat kullanılması gerektiğini anlatan Dr. Amato, "Maske farklı şekilde kullanılabilir. Ben cerrahi maskenin altına ince pamuklu kumaştan bir maske takıyorum. Cildimle bu temas ediyor. Bu maskeyi sabunla yıkıyorum, ütülüyorum ve gün içinde birkaç kez değiştiriyorum. Üstüne de korumayı artırmak için cerrahi maske takıyorum. Herkese bu şekilde yapmalarını öneriyorum. Cerrahi maskelerin direkt ciltle teması daha fazla terlemeye, alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Alta kumaş maske takılmalı. Uzun süre takılırsa, içeride artan mikroorganizmaları soluduğumuz için birçok problem ortaya çıkabilir. Uzun saatler kullanılacaksa 2 saatte bir 15 dakika maskeyi çıkarmak gerekir. Herhangi bir ıslanmada da maskeyi değiştirmek lazım. Yüze nemlendirici sürüldükten bir saat sonra maske takmak lazım" dedi.

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