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O mizahçı hayatını kaybetti

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Aykırı kişiliği ile tanınıyordu son karıştığı kavga ölümü oldu
O mizahçı hayatını kaybetti

İstanbul’da mizah dergisi Size'nin sahibi Çağın Türker, tartıştığı bir kişi tarafından yumruklanıp kafasını çarparak yaşamını kaybetti. Katıldığı bir yarışma programında kullandığı argo kelimelerle gündeme gelen Türker'e öldüren yumruğu atan saldırgan Y.Ş.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Aykırı kişiliğiyle tanınan moda tasarımcısı Çağın Türker’in ölümüyle sonuçlanan olay Beyoğlu, Karaköy’de 2 gün önce meydana geldi. Bir dönem yayınlanan mizah dergisi Size’nin sahibi ve kraatif direktörü olan Çağın Türker Cumartesi akşamı arkadaşlarıyla bir balıkçıya gitti. Yemek siparişi veren Türker, yan masada oturan bir kişiyle masaya laf atması üzerine tartıştı. Yaşanan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine masalarda bulunan diğer şahıslarda olaya müdahil oldu. Kavgaya dönüşen tartışma garsonlar tarafından büyümeden yatıştırılırken,  mekan dışına çıkan taraflar tekrar birbiriyle kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Türker yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. Yere düşerken kafasını, merdiven basamağına çarpan Türker olduğu yere yığıldı. 

Ağır yaralanan Türker’in haber verdiği polis ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılan Çağın Türker, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alındı. Katıldığı bir bilgi yarışmasında kullandığı argo sözlerle gündeme gelen Türker yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti.

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YUMRUĞU VURDUĞU İDDİA EDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çağın Türker olayı ile ilgili Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yumruğu vurduğu iddia edilen Y.Ş’yi gözaltına aldı. Polis, Çağın Türker'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak akşam saatlerinde gözaltına aldığı zanlı Y.Ş’nin ardından kavgaya karışan F.B., O.D., ve F.Ü.’yü de gözaltına aldı. 4 kişinin Emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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