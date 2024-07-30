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O müdür yine hakim karşısında... Çaldığı meblağ artıyor...

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Lefkoşa’da meydana gelen “Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme” meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.C yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
O müdür yine hakim karşısında... Çaldığı meblağ artıyor...

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yaren Turan olayla ilgili bulguları aktardı.

Turan, huzurunda bulunan zanlı S.C'nin 2023-2024 tarihleri arasında Haspolat’ta faaliyet gösteren MZA Trading LTD’de Üretim Müdürü olarak çalıştığı dönemde şirket adına alınan siparişlerdeki malzeme ve montaj ücretlerini şirkete yatırmayıp, ilgili makbuz ve evrakların üzerinde değişiklikler yapıp Evrakları sahteleyip, şirket muhasebesine vermek suretiyle tedavüle sürerek 24.140,66 TL, 600,62 Euro ve 5850 Sterlin parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmada söz konusu faturalar, makbuzlar ve fişlerin emare alındığını ve incelemesinin sürdüğünü aktardı. Polis memuru, zanlının 3 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, 28.07.2024 tarihinde mesele ile ilgili olarak şikayetçi konumda bulunan MZA Trading LTD yetkililerinin Demirhan Polis Karakolu'na gelerek yaptıkları geriye dönük tespitlerde zanlının 120 bin TL ve 3 bin 700 sterlin parayı daha şirket muhasebesine yatırılmadığını tespit ettiklerini söylediklerini aktardı.

Polis, zanlı aleyhinde 04.08. 2020-24.11.2020 tarihleri arasında Alayköy'de faaliyet gösteren Aleko Enterprises LTD çalıştığı dönemlerde yine müstahdem tarafından sirkat suçu işlediği ve aleyhinde dosya tanzim edildiğini belirlediklerini söyledi. Polis, zanlının 2020 yılındaki suçundan dolayı teminata bağlandığını ancak tüm seyahat belgelerinin polise teslim edilmesine emir verilmesine rağmen yalnız KKTC kimlik kartını teslim ettiğini, TC Kimlik kartını teslim etmeyerek mahkeme emrine riayet etmediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini, sirkat edilen paraların harcandığı yerlere dair tespitler olduğunu, bunun araştırmasını yapacaklarını belirten polis, 3 gün ek süre istedi.

Zanlının avukatı ise müvekkilinin rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

 

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