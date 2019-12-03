  • BIST 107.845
  • Altın 272,559
  • Dolar 5,7309
  • Euro 6,3533
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

O pusulaya Akıncı da tepki gösterdi

» »
Bir süredir sosyal medyada dolaşan ve Mustafa Akıncı dışında 2020’de Cumhurbaşkanı adaylığında isimleri geçenlerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ile gösterilmesi görseline Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan da tepki geldi.
O pusulaya Akıncı da tepki gösterdi

Sosyal medyadaki tartışmaların sürdüğü sırada Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü Ali Bizden, bir gönderiye yorum yaparak Akıncı’nın da bu görseli tasvip etmediğini duyurdu.

Bizden yorumda şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın bilgisi dahilinde yazıyorum. Sosyal medyada Cumhurbaşkanımızı da hedef alan ve hepimizi üzen çok şeyler yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Akıncı bu türden paylaşımları asla tasvip etmemektedir. Cumhurbaşkanımızın kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan bu paylaşımın kaldırılması ilgili kişiden de talep edilmiştir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tatar: “KKTC’nin güçlenmesi için yapılabileceklerin tartışılması gerekiyor”03 Aralık 2019 Salı 15:09
  • Baybars: imar planıyla, halkın refahı, ekonomik kalkınma ve çevreye duyarlı yapılaşma hedefledik03 Aralık 2019 Salı 15:00
  • Müteahhitler Birliği “İnşaat Sektörüne Yönelik Standartların Geliştirilmesi ve Denetim Modellemesi Projesi”nin lansmanını yapacak03 Aralık 2019 Salı 14:34
  • Erhürman'dan Siber'in açıklamalarına üstü kapalı eleştiri!03 Aralık 2019 Salı 14:33
  • KTÖS, Gazimağusa’da özel gereksinimli bireyler için etkinlik gerçekleştirdi03 Aralık 2019 Salı 14:31
  • Akdeniz'de deprem03 Aralık 2019 Salı 13:58
  • Meclis Genel Kurulu toplandı03 Aralık 2019 Salı 13:33
  • Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi sona erdi...132 bilimsel çalışmadan finale kalan 14'ü arasından 3'üne ödül03 Aralık 2019 Salı 13:11
  • Yükseköğrenimde engelli öğrencilerinin desteklenmesi için mutabakat zaptı imzalandı03 Aralık 2019 Salı 13:03
  • Suay: “Bizim moda farkındalığına değil, gerçek farkındalık anlayışına ihtiyacımız var”03 Aralık 2019 Salı 12:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti