O pusulaya Akıncı da tepki gösterdi

Sosyal medyadaki tartışmaların sürdüğü sırada Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörü Ali Bizden, bir gönderiye yorum yaparak Akıncı’nın da bu görseli tasvip etmediğini duyurdu.
Bizden yorumda şu ifadelere yer verdi: “Cumhurbaşkanımız Mustafa Akıncı'nın bilgisi dahilinde yazıyorum. Sosyal medyada Cumhurbaşkanımızı da hedef alan ve hepimizi üzen çok şeyler yer alıyor. Cumhurbaşkanımız Akıncı bu türden paylaşımları asla tasvip etmemektedir. Cumhurbaşkanımızın kesinlikle hiçbir ilgisi olmayan bu paylaşımın kaldırılması ilgili kişiden de talep edilmiştir.”
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