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O şahıs "resmi olarak" görevinden alındı!

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Lüks aracının plakasına ‘KKTC Düsseldorf Başkonsolosluğu’ ibaresini koymasıyla gündeme gelen Taner Ay’ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi Çetin Ay, resmi olarak görevinden alındı.
O şahıs "resmi olarak" görevinden alındı!

Karar, 14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak atanan Çetin Ay'ın, görevden alınmasına karar verdi.”

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