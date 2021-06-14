O şahıs "resmi olarak" görevinden alındı!

Karar, 14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi:
“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak atanan Çetin Ay'ın, görevden alınmasına karar verdi.”
Karar, 14 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi:
“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Düsseldorf Fahri Temsilcisi olarak atanan Çetin Ay'ın, görevden alınmasına karar verdi.”
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