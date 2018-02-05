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O Ses Lütfiye!

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O Ses Lütfiye!
O Ses Lütfiye!

Türkiye’de markalaşan “O Ses Türkiye yarışmasının” bu yılki şampiyonu Kıbrıslı Türk ses sanatçısı Lütfiye Özipek oldu..

Yarışmanın Cumartesi akşamki bölümüjnde yarı finale kalan Lütfiye Özipek, dün akşam 6 finalistle yarıştı.

Lütfiye Özipek ilk 4’ün arasında kalmayı başardı.

4 yarışmacı arasından son ikiye kalan Lütfiye ve Yener-Ümit ikilisi ikişer performans daha sergiledi.Halkın SMS yoluyla yaptığı oylama sonucunda Lütfiye Özipek şampiyon oldu.

Gökhan Özoğuz’un takımında yarışan Lütfiye Özipek, finalde ilk olarak “Muhtemel Aşk” şarkısını seslendirdi.

SMS oylarıyla ilk dörede kalan Lütfiye, yoluna “Kimse Bilmez” şarkısıyla devam etti Finalde ise Yener-Ümit iğkilisi ile yarışan Lütfiye Özipek ilk olarak “Duyanlara Duymayanlara” şarkısını ardından “Kimse Bilmez’i seslendirdi.

Lütfiye Özipek izleyicilerin birinciyi belirlediği oylamda aldığı SMS’ler ile birinciliği elde etti.Lütfiye’nin başarısı KKTC’de de heycanla karşılandı.

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