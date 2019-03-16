'O Ses Türkiye' birincisi Ferat Üngür serbest bırakıldı

TV 8 yayımlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasında birinci olan Ferat Üngür (34), sosyal medya hesabında 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla Diyarbakır'da gözaltına alındı.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün, Üngür'ün evine baskın düzenledi. ‘Terör örgütü propagandası’ iddiasıyla gözaltına alınan Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Serbest bırakıldı
‘Örgüt propagandası’ iddiasıyla gözaltına alınan Ferat Üngür, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Üngür, Instagram hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“16 Mart 2019 tarihinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nce ilgimin bulunmadığı sosyal medya beğenisi nedeniyle bilgime başvurulmuştur. Bahse konu işlemin yapılmasının hemen ardından Emniyet Müdürlüğünden çıktığımı ve günlük programıma devam ettiğimi ifade eder, saygılarımı sunarım.”
Üngür, TV8’de yayınlanan 'O Ses Türkiye' yarışmasında birinci olmuştu. (DHA)
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