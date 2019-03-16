  • BIST 103.304
  • Altın 228,023
  • Dolar 5,4567
  • Euro 6,1802
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

O Ses Türkiye birincisi gözaltına alındı

»
TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür, "terör örgütü propagandası" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
O Ses Türkiye birincisi gözaltına alındı

Ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür (34), sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla Diyarbakır’da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir televizyon kanalında katıldığı ses yarışmasında birinci olan şarkıcı Ferat Üngür’in sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Üngür’ü, evinde gözaltına aldı. Üngür, ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadın öğretmenlere topuklu ayakkabıyı yasaklayan müdür hakkında soruşturma15 Mart 2019 Cuma 21:59
  • TBMM'deki 5 partiden Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ortak bildiri15 Mart 2019 Cuma 19:41
  • Erdoğan'a bu soruyu sordu, sosyal medyanın diline düştü15 Mart 2019 Cuma 17:01
  • Tutmayın küçük enişteyi: "Ezan yarım kalan hesabımız olan Viyana’nın fethine niyet tazelemektir"15 Mart 2019 Cuma 16:28
  • Kopya soruşturması15 Mart 2019 Cuma 15:30
  • Bir Ankara seçimi: Son iddialar, Mansur Yavaş'ın elini mi güçlendirdi?15 Mart 2019 Cuma 11:12
  • MHP'li Sözlü: Cumhurbaşkanı tek adam olabilir, krallıkla yönetilen başarılı demokrasiler var15 Mart 2019 Cuma 11:04
  • Türk sermayesi yurtdışına kaçıyor15 Mart 2019 Cuma 10:55
  • Türkiye'deki resmi işsiz sayısı açıklandı: İşsizlikte rekor!15 Mart 2019 Cuma 10:51
  • Erdoğan: Bir defa herkes düdükleriyle gelmiş, orada öttürülmeye başlanıyor15 Mart 2019 Cuma 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti