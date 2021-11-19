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O Ses Türkiye Final Mi Yapıyor? Acun Ilıcalı'dan Beklenen Açıklama Geldi

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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının reytinglerde istenilen başarıya ulaşamadığı için final yapacağı yönündeki iddiaya Acun Ilıcalı'dan yanıt gecikmedi.
O Ses Türkiye Final Mi Yapıyor? Acun Ilıcalı'dan Beklenen Açıklama Geldi

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un oturduğu O Ses Türkiye'nin istenilen reytinge ulaşamadığı için final yapacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İzleyicilerin merakla beklediği açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi.

 

FİNAL İDDİASINI YALANLADI

Önceki akşam bir mekandan çıkarken görüntülenen Acun Ilıcalı, ayaküstü Magazin Burada basın mensuplarıyla sohbet etti. Yarışmanın final yapacağı yönündeki iddiadan bahseden ünlü isim, "Saçma bir haber. Jürimizden mutluyuz. Neden programı bitireyim? Zevk aldığım program. Jürimi seviyorum, hiç öyle huyum da yoktur" şeklinde konuştu.

"HADİSE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Hadise'nin jüri kadrosunda olmamasından dolayı reytinglerde düşüş yaşandığı iddiası üzerine de konuşan Ilıcalı, "Hadise'yi çok seviyorum. O Ses Rap'te var zaten" dedi.

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