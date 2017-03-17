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O Ses Türkiye finalistleri kimler?

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O Ses Türkiye finalistleri kimler?
O Ses Türkiye'de dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. O Ses Türkiye son bölümde 6 yarışmacı finale adını yazdırdı. Peki, O Ses Türkiye finalistleri kimler?

TV8 ve ekranların en çok izlenen ve konuşulan müzik yarışma programı O Ses Türkiye’de dün akşam yarı final heyecanı yaşandı. Birbirinden güzel performansın sergilendiği O Ses Türkiye’de 6 yarışmacı finale yükseldi.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

 

1. Finalist Cihangir Moralı (Hadise’nin takımı)

2. Finalist Resul Aydemir (Gökhan ve Hakan’ın takımı)

3. Finalist Dodan Özer (Hadise’nin takımı)

4. Finalist Keremhan Özdemir (Gökhan ve Hakan’ın takımı)

5. Finalist Taylan Bayri (Hadise’nin takımı)

6. Finalist Burhan Çatılı (Sibel Can’ın takımı)

O Ses Türkiye Final’i 19 Mart Pazar günü TV8 ekranda olacak.

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