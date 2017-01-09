O Ses Türkiye'de Sibel Can'ın yerine Hülya Avşar geldi!

Yılbaşı özel programıyla büyük beğeni toplayan O Ses Türkiye yarışmasında Hülya Avşar sürprizi. Programın dün akşam yayınlanan bölümünde Sibel Can'ın koltuğunda Hülya Avşar'ın oturması kafaları karıştırdı. Hülya Avşar'lı bölümlere "Sibel Can O Ses Türkiye'den ayrıldı mı" sorusunu getirdi.
SİBEL CAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Twiiter'dan açıklama yapan Sibel Can da durumu "#OSesTürkiye de Hülya Avşar süprizi var. Bölüme hasta olduğum için katılamadım sevgili Hülya adıma güzel sesler seçtimi bende merak ediyorum" şeklinde açıklık getirdi.
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