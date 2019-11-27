O şirket iddialara yanıt verdi! Kıb-Tek’e Yakıt Tedariki Konusunda Dünyanın En iyileri ile Çalışıyoruz

Mors Ltd. çeşitli yayın organlarında yer alan haberler ve haklarındaki yorumlarla ilgili, kamuoyunu bilgilendirmek adına bir basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun ihale yoluyla ve spesifikasyonları açık bir şekilde şartnamelerde belirtilmiş yakıt alımlarında alınan yakıtın kalitesi ile ilgili, Kamuoyunun bir süredir iyi niyetli olmaktan uzak üslupla meşgul edildiğini müşahede etmekteyiz.

Bu süreçte Kıb-Tek’in yakıtını, kazanılan ihaleler sonrasında uzunca bir süredir temin eden MORS Ltd’in ismi de kurumsal kimliğimize zarar verecek şekilde bilinçli olarak geçirilmektedir. İddialar Kıb-Tek’e temin ettiğimiz fuel oil’in belirtilen %1 sülfür oranından daha yüksek sülfür içerdiği hatta kirli olduğu şeklinde olup, bu temelsiz iddiaların tamamen asılsız olduğunu Kıb-Tek'in yapmış olduğu bilimsel tahlil yöntemleriyle ortaya konmuştur.

Bu iddialarla ve yayınlarla Mors Ltd olarak bizlerin ve Devlet otoritelerinin itibarı zedelenmeye çalışılmıştır.

Çıkan haberler üzerine Mors Ltd olarak Kıb-Tek’e gelen yakıttan derhal numuneler alınmasını ve uluslararası akredite bir laboratuvarda testlerinin yapılmasını yazılı olarak talep ettik. 06/10/2019 tarihinde şartnameye uygun olarak numuneler Kıb-Tek tarafından alınmış, fakat bir buçuk aylık bir süre sonrasında ancak analiz için sözü edilen laboratuvara gönderilmiştir.

Bu noktada ısrarlarımız olmasa, bu sürecin daha da uzayacağı ve medyada şirketimizin itibarını zedeleyici yayınların devamına olanak sağlanacağı şüphelerimiz son derece güçlüdür. 20/11/2019 tarihinde Uluslararası bir akredite laboratuvarında yapılan analizlerin sonucu 22/11/2019 tarihinde sonuçlanmış ve MORS Ltd olarak tedarik ettiğimiz yakıtın ihale şartnamesinde belirtilen tüm standartlardan daha da kaliteli bir yakıt olduğu bilimsel olarak belgelenmiştir.

MORS Ltd olarak Kıb-Tek’e yakıt tedariki konusunda dünyanın en iyileri ile çalışmayı prensip haline getirmiş bulunuyoruz. İlgili yakıtı aldığımız rafineri dünya devi British Petroleum (BP) rafinerisidir. Ayrıca yakıt tedariki ile ilgili çözüm ortağımız da Almanya’nın dev şirketi SET Select GMBH’dir. Bahse konu şirketle yaklaşık 4 yıldır Kıb-Tek’in şartnamesinde istenen özelliklere uygun olarak %1 sülfür içerikli yakıt tedarik etmekteyiz.

Bugüne kadar MORS Ltd ve sözünü ettiğimiz ortaklarımızla gerçekleştridiğimiz yakıt tedariklerinden hiçbir sorun yaşamadığımızın Kıb-Tek’in yaşamaması için de yükümlülüklerimizi titizlikle yerine getirdiğimizin altını gururla çizeriz.

Mors Ltd olarak, yakıtın gemiye yüklenmeden önce alınan numunesinde görülen spesifikasyonlar ile Kıb-Tek şartnamesindeki spesifikasyonların uyumunu, akredite bir laboratuvar tarafından kontrol ettirmekteyiz ve bu sonuçları yakıt yola çıkmadan Kıb-Tek ile paylaşmaktayız.

Yakıt tankeri Teknecik Limanına vardığında yeniden Mors Ltd.'in yükümlülüğünün son noktası olan teslim öncesi gemi üzerinde tahliller yapılarak yakıt hortumu aracılığı ile Kıb-Tek’in depolarına teslim edilmektedir. Özetle, yakıt Kıb-Tek hortumu ile aktarıma başladığı an itibarı ile Mors Ltd.'in sorumluluğu sona ermektedir.

Bu nedenle defalarca testleri yapılmış ve sonuçları Kıb-Tek ile paylaşılmış bir yakıt ile ilgili depoya aktarıldıktan sonra çıkacak olan sorunlar MORS Ltd’in sorumluluğunda olmadığı bilinmelidir.

Kıb-Tek’in tamamen kendi uhdesinde ve sorumluluğunda olan bekletme, depolama ve taşıma sistemleri ile ilgili durumunu kontrol etmek ile iyileştirmek zorunluluğu bu noktada açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak, MORS Ltd, 4 yıldır yaptığı gibi Kıb-Tek’in şartnamesinde belirtilen niteliklerden de daha yüksek kalitede yakıt temin etmekte ve bu yakıtın rafineriden teknecik limanına kadar olan yolculuğunda sürekli olarak Kıb-Tek’in dahil olduğu kontrol mekanizmasının kusursuz bir şekilde çalışmasını sağlamaktdır.

Kamuoyuna saygı ile duyrulur.