O şoförün ehliyeti iptal edildi!

Girne-Değirmenlik dağ yolunda tehlike yaratan kamyon şoförünün ehliyeti iptal edildi. Kamyon şoförüne ayrıca 4 bin 747 TL para ve 40 puan cezası kesildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklaması şöyle:
"Bugün itibari ile ilgili şahsın ehliyeti iptal edilmiştir. Ayrıca ağır trafik kazalarına neden olan şahısların da ehliyetlerinin iptal edileceği için gereken düzenlemeler yapılıyor."
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