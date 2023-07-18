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O şoförün ehliyeti iptal edildi!

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Dağ yolunda tehlikeli sürüş yapan kamyon şoförünün ehliyeti iptal edildi
O şoförün ehliyeti iptal edildi!

Girne-Değirmenlik dağ yolunda tehlike yaratan kamyon şoförünün ehliyeti iptal edildi.  Kamyon şoförüne ayrıca 4 bin 747 TL para ve 40 puan cezası kesildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklaması şöyle:

"Bugün itibari ile ilgili şahsın ehliyeti iptal edilmiştir. Ayrıca ağır trafik kazalarına neden olan şahısların da ehliyetlerinin iptal edileceği için gereken düzenlemeler yapılıyor."

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