Ö.T. mahkemeye çıkarıldı, tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı

Falyalı ve Demirtaş cinayetiyle ilgili poliste tutuklu bulunan Ö. T. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Cuma günü mahkemeye çıkarılan ve hakkında 6 gün tutukluluk kararı verilen zanlının tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı
Falyalı ve Demirtaş cinayetiyle ilgili poliste tutuklu bulunan Ö. T. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Cuma günü mahkemeye çıkarılan ve hakkında 6 gün tutukluluk kararı verilen zanlının tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı
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