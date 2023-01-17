  • BIST 5.315,03
  • Altın 1151.96
  • Dolar 18.7617
  • Euro 20.2549
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden greve gidiyor

O tez çürütüldü: Kadınlar kaslı erkek seviyor ancak bir şartları daha var

» »
Yeni bir araştırma, kadınların, çok kaslı olmasa da göbeği fazla olmayan erkekler için kullanılan "dad bod" tipini sevdiği tezini çürüttü.
O tez çürütüldü: Kadınlar kaslı erkek seviyor ancak bir şartları daha var

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’ndeki uzmanlar tarafından yürütülen araştırma, kadınların, göğüs ve pazı kaslarını geliştiren erkekleri ancak yalnızca uzun boylu iseler çekici bulduğunu ortaya çıkardı.

Cinsel Davranış Arşivleri’nde yayınlanan araştırmanın uzmanlarına göre, daha yüksek bir “omuz-kalça oranı (SHR)”, yani omuz çevresinin bel çevresine göre daha geniş olması, kadınlar için bir çekicilik göstergesi olarak görülüyor.

Daily Mail’in haberine göre, araştırmada kadınlara çeşitli boylarda ve omuz-kalça oranlarında erkeklerin resimleri gösterildi ve çekiciliklerini derecelendirmeleri istendi.

659 KADINDAN VERİ ALINDI

ABD’de tümü 18 ila 83 yaşları arasındaki 659 heteroseksüel kadınla yapılan çalışmadaki sonuçlar, kadınlar için bir erkeği seçerken ve bir erkek için bir kadını cezbetmeye çalışırken boyun önemli bir faktör olduğuna dair yaygın inancı destekledi.

Araştırma, kadınların, çok kaslı olmasa da göbeği fazla olmayan erkekler için kullanılan “dad bod” tipini sevdiği tezini çürüttü.

Araştırmanın başındaki isim Farid Pazhoohi, PsyPost’a yaptığı açıklamada, “Sonuçlarımız, kadınların erkeklerin çekiciliği, erkeksiliği ve dövüş yeteneği algılarının boy ve SHR’den etkilendiğini ve bunlarla etkileşime girdiğini gösterdi.”

“Genel olarak kadınlar daha uzun boylu ve daha geniş omuzlu erkekleri tercih ediyor, özellikle de bu iki özellik bir arada sunulduğunda.” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Duyanların ağzı açık kalıyor… İşte dünyadaki en tuhaf 21 yasa16 Ocak 2023 Pazartesi 21:45
  • Yoğun sosyal medya kullanımı yalnızlığa itiyor16 Ocak 2023 Pazartesi 20:22
  • Günde sadece 5 dakikalık nefes egzersizleri ruh halini düzeltiyor16 Ocak 2023 Pazartesi 18:25
  • Yenilikten korkanlarda görülen sendrom: Neofobi16 Ocak 2023 Pazartesi 13:25
  • Günlük burç yorumları (16 Ocak 2023)16 Ocak 2023 Pazartesi 10:05
  • Sağlıksız kişilerle ilgili çarpıcı araştırma15 Ocak 2023 Pazar 23:47
  • Haftalık burç yorumları (16-22 Ocak 2023)15 Ocak 2023 Pazar 20:45
  • Meksika kamusal alanda sigara içmeyi yasakladı15 Ocak 2023 Pazar 18:09
  • Günlük burç yorumları (15 Ocak 2023)15 Ocak 2023 Pazar 10:20
  • Bilim insanları da onayladı… Kadınlar bu erkekleri daha çekici buluyor14 Ocak 2023 Cumartesi 16:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti