Anafartalar Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki A.Ş., okulda bir öğrencinin tacizine uğradığı iddiasıyla okul yönetimine
şikayetçi olduğunu, buna karşın olayı araştıran Müfettiş tarafından “Tırnaklarınla tahrik ettin” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. Öfkeli baba, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı’na taşıdı, bakanlık hemen soruşturma başlattığını açıkladı.
Tacize uğradığını anlatan 17 yaşındaki A.Ş: “ ‘O tırnaklarınla tahrik ettin’ denildi, adeta suçlu ben oldum”
Baba A.Ş. “Bu olayda tek konuşulan benim kızımın tırnakları oldu, herkes olayı sindirmeye çalıştı”
Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Asım İdris “Tüm iddiaları araştıracağız, her boyutuyla inceleyeceğiz”
Tüm iddiaları araştıracağız, her boyutuyla inceleyeceğiz. Araştırmalar sonrası değerlendirme
yapılacaktır. Aile de soğukkanlı olmalı, bu süreci beklemeli… Disiplin yönetmenliği çerçevesinde
bu konu ele alınacak…”
Tacize uğradığını anlatan 17 yaşındaki A.Ş.:
“ ‘O tırnaklarınla tahrik ettin’ denildi, adeta suçlu ben oldum”
“Tüm öğretmenlerime sorun, hiçbiri de size hakkımda kötü bir şey söyleyemez, ben eğitim almak
için okula gidiyorum...
Önceleri bana sözlü olarak okul koridorunda tacizde bulunuyordu.
"Bu memlekette o...lar da çoğaldı" diyordu, laf atıyordu. Daha sonra beni koridorda, üst sınıarın
olduğu bölümde elle taciz etti...
Kalçamı ve kolumu elledi. Sesimi çıkarmasam gün geçtikçe daha da ileri gidecekti. Sözlü olarak
uzun zamandır her gün sözlü tacize uğruyordum, bu fiziksel uygulamaya dönünce artık
susmadım. Arkadaşım duydu, anlattım, o da geldi, tartışmaya başladık, biz tartışırken, konu
öğretmenlerin bilgisine gitti, öğretmenler odasına gittik, orada da tartıştık, küfretmeye devam
etti...
Sonra tacizde bulunan çocuk beni okul çıkışında buldu, beni sırtaran arkadaşımı dövmeye
başladılar. Babamı aradım babam geldi, babama da küfretti, orada polis çağırdık.
Okulda olduğum sürece de sözlü tacizlerine devam etti.
5 Mart’ta yanıma müfettiş geldi, beni bir odaya aldılar, bana olayı anlat dedi ve beni eleştirmeye
başladı, bana “O tırnaklarınla tabi ki tahrik ettin, çocuk haklı, seni 35 yaşında hiç
düşünemiyorum” dedi.
2000 doğumluyum, kardeşim de 2003 doğumlu, aynı okuldayız, onu da sorguladılar.
Ertesi gün de müdür beni odasına çağırdı ve sorguladı. Bana bağırdı, odasından çıktım, o sırada
beni okuldan bir hocam gördü, ne olduğunu sordu, sonra da M. hoca üzerime yürüdü, beni
kolumdan tutarak müdürün odasına sürükledi, kapıya vurdu, bana “Bizi zan altında bıraktın,
okuldan atılmalısın” dedi ve benim okuldan atılmam için söylenmeye başladı. O münakaşada
bana hayvan, eşek gibi kelimeler sarf edildi...
Sonraki gün beni yine müdür ve müfettiş çağırdı. Müfettiş beni görür görmez, yine tırnaklarımı
sordu ve ‘Daha kesmedin mi, tahrik nedenin zaten onlardı” dedi. Bana “Bazen öğretmenler bile
tacize uğruyor, bu çok büyük bir olay değil, Ö. de mini etek giymeseydi tacize uğramazdı” diyerek,
örnekler göstererek bunun normal olduğunu anlatmaya çalıştı.
Bana bunu yapan çocuk hala sözlü tacizde bulunuyor...
Bu çocuk benden bir yaş büyük. Sınıf tekrarı yaptığı için lise ikiye gidiyor.”
Baba A.Ş.:
“Bu olayda tek konuşulan benim kızımın tırnakları oldu, herkes olayı sindirmeye çalıştı”
“Bu olayda tek konuşulan benim kızımın tırnakları oldu, herkes sindirmeye çalıştı. Üstelik
müfettişin kızıma ‘seni 35 yaşında hayal edemiyorum’ demesi ne demek... Tırnak uzatmak
yasaksa müdürü sorgulasınlar. Bu çocuk ne kısa etek giydi, nede askılı açık bir şey giydi... Şu an
Ayla Algan’dan oyunculuk dersi alıyor ve rolü gereği tırnaklarını uzatıyor. Bu tacize uğraması için
bir neden mi... Tacize uğrayan susacak, tacizde bulunan ise serbestçe hareket edecek, bu olur
şey değil…
Bu çocuğun okulda tespih ile gezdiği, okul müdürüne dahi karşı geldiği ve uygunsuz hareketler
sergilediği söyleniyor. Okulun huzurunu bozan bizim kızımız değil, odur...
“Her tırnak uzatan 35 yaşında kötü kadın mı oluyor?”
“Önceki akşam milli eğitim bakanı, dün de müsteşarı ile görüştük. Bize konuyu gündeme alıp
araştıracaklarını, çocukların bazen bu tarz olayları abartabileceğini söyledi... Birkaç gün sonra
emekli olacak olan bu müfettiş de daha önce vukuatı olan bir görevliymiş. Her tırnak uzatan 35
yaşında kötü kadın mı oluyor? Tırnak uzatmak suçsa önce okulu ve müdürü denetlesinler de
herkes bu sisteme uysun.
Okul olarak kötü alışkanlıkları olan çocukları savunup, benim çocuğumu yeriyorsun, bir müfettişe
bu konuşmalar yakışmadı. Üstelik o sorgulamak için gönderildi, itham için değil...
Kızım lise üç ve kimse beni okulundan bir gün bile arayıp bana sorunumuz var demedi
08.03.2018 'Lisede taciz' iddiasına soruşturma
http://www.yeniduzen.com/lisede-taciz-iddiasina-sorusturma-99748h.htm 4/7
Bir yanda en düşük notu yedi olan saygılı bir öğrenci, diğer yanda sakalıyla tespihiyle okula giden
ve tacizde bulunan öğrenci adında bir kişi...
Beş yıldır bu mahallede kalıyoruz, çocuklarımı tanımayan bölge sakinleri var, çocuklarım sokakta
gezen, eve girmeyen kızlar değil...
Küçük kızımın 15 gün eksiği varmış. Kızımın ciğerleri çok az çalışıyor, tuvalet sorunu var, sınıfa
bir ders geç kalsa bir gün eksik yazılıyor. Okul açılalı daha kaç gün oldu, 15 gün eksiği var
denildi.”
“Üzerine suçlu oluyoruz, herkes sindirmeye çalışıyor”
“Çocuklarımı okuldan almayı düşünüyorum, evde otursunlar. Biz kendi haklarımızı alamıyoruz,
çekiliyoruz, biz tüm alanı bu tacizcilere bırakma kararı verdik. Biz çocuklarımızın üzerine
düştükçe daha çok başımız ağrıyacak... Bana müdür ve bir öğretmen, senin kızlarına kafayı taktı
diyorlar, bunu bile bile kızlarımı okula nasıl göndereyim.
Polise gidiyorsun ‘Dava açarsak senin de kızının adı gazetelerde çıkar’ diyor, davayı kapatıyor,
müdüre gitsek bize ‘Şu kadar eksiği var’ deyip konuyu kapatıyorlar, üzerine de suçlu oluyoruz,
herkes sindirmeye çalışıyor. Hademeler ile öğretmenler ile konuşuyoruz, hepsi buradaydı diyor.
Sadece bir derse geç kaldı diye 1 gün eksik yazılıyor. Böyle bir okula çocuk göndermem,
çocuklarımın eğitimini de ellerinden aldıkları için gerekli hukuksal savaşı açacağım.”
“Çocuklarımıza tacize uğradıklarında susup kalmalarını öğretmeye başladılar...”
“Olayın yaşandığı gün polislendik, şikâyet etmedik, yazılı ifadelerimiz alındı, şahitler dinlendi,
tacizde bulunan çocuğu da birkaç saat içeri aldılar. Bu çocuk askere gitmemek için okula
gidiyormuş... Bu tarz çocuklar okumak isteyen öğrencilerin eğitim hakkını elinden alıyor. Tüm
haklarımız elimizden alınıyor, okulda çocuklarımıza tacize uğradıklarında susup kalmalarını
öğretmeye başladılar...
Biz bu adada nasıl çocuklarımızı koruyalım. Çocuklarımız insanca eğitim görsün, insanca
yaşasın istiyoruz. Avukatım Mustafa Şener’e baş burdum, maddi manevi her türlü davayı
açacağım. Hem okula hem de gelen müfettişe dava açacağım.
Bu düzen değişmediği sürece ben çocuklarımı okula göndermem. Okulda çeşit türlü
namussuzluklar dönüyor. Okullarımızın hali çok kötü, eve kapatıp evde büyütelim, sokağa
çıkmasınlar, bunu mu yapalım... Çocuklarımın sinirleri bozuldu. Bu müdür buradan alınmalı, okula
sağlam güvenlik konulmalı, askerlikten kaçmak için torpille gizlenen çocuklar okullardan
temizlenmeli, okumak isteyen çocuklarımızın önü açılmalı.”
(YENİDÜZEN)
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