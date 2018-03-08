"O tırnaklarınla tahrik ettin"

Anafartalar Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki A.Ş., okulda bir öğrencinin tacizine uğradığı iddiasıyla okul yönetimine

şikayetçi olduğunu, buna karşın olayı araştıran Müfettiş tarafından “Tırnaklarınla tahrik ettin” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. Öfkeli baba, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı’na taşıdı, bakanlık hemen soruşturma başlattığını açıkladı.



Tacize uğradığını anlatan 17 yaşındaki A.Ş: “ ‘O tırnaklarınla tahrik ettin’ denildi, adeta suçlu ben oldum”

Baba A.Ş. “Bu olayda tek konuşulan benim kızımın tırnakları oldu, herkes olayı sindirmeye çalıştı”

Milli Eğitim Bakanı Müsteşarı Asım İdris “Tüm iddiaları araştıracağız, her boyutuyla inceleyeceğiz”

Tüm iddiaları araştıracağız, her boyutuyla inceleyeceğiz. Araştırmalar sonrası değerlendirme

yapılacaktır. Aile de soğukkanlı olmalı, bu süreci beklemeli… Disiplin yönetmenliği çerçevesinde

bu konu ele alınacak…”



Tacize uğradığını anlatan 17 yaşındaki A.Ş.:

“ ‘O tırnaklarınla tahrik ettin’ denildi, adeta suçlu ben oldum”

“Tüm öğretmenlerime sorun, hiçbiri de size hakkımda kötü bir şey söyleyemez, ben eğitim almak

için okula gidiyorum...

Önceleri bana sözlü olarak okul koridorunda tacizde bulunuyordu.

"Bu memlekette o...lar da çoğaldı" diyordu, laf atıyordu. Daha sonra beni koridorda, üst sınıarın

olduğu bölümde elle taciz etti...

Kalçamı ve kolumu elledi. Sesimi çıkarmasam gün geçtikçe daha da ileri gidecekti. Sözlü olarak

uzun zamandır her gün sözlü tacize uğruyordum, bu fiziksel uygulamaya dönünce artık

susmadım. Arkadaşım duydu, anlattım, o da geldi, tartışmaya başladık, biz tartışırken, konu

öğretmenlerin bilgisine gitti, öğretmenler odasına gittik, orada da tartıştık, küfretmeye devam

etti...

Sonra tacizde bulunan çocuk beni okul çıkışında buldu, beni sırtaran arkadaşımı dövmeye

başladılar. Babamı aradım babam geldi, babama da küfretti, orada polis çağırdık.

Okulda olduğum sürece de sözlü tacizlerine devam etti.

5 Mart’ta yanıma müfettiş geldi, beni bir odaya aldılar, bana olayı anlat dedi ve beni eleştirmeye

başladı, bana “O tırnaklarınla tabi ki tahrik ettin, çocuk haklı, seni 35 yaşında hiç

düşünemiyorum” dedi.

2000 doğumluyum, kardeşim de 2003 doğumlu, aynı okuldayız, onu da sorguladılar.

Ertesi gün de müdür beni odasına çağırdı ve sorguladı. Bana bağırdı, odasından çıktım, o sırada

beni okuldan bir hocam gördü, ne olduğunu sordu, sonra da M. hoca üzerime yürüdü, beni

kolumdan tutarak müdürün odasına sürükledi, kapıya vurdu, bana “Bizi zan altında bıraktın,

okuldan atılmalısın” dedi ve benim okuldan atılmam için söylenmeye başladı. O münakaşada

bana hayvan, eşek gibi kelimeler sarf edildi...

Sonraki gün beni yine müdür ve müfettiş çağırdı. Müfettiş beni görür görmez, yine tırnaklarımı

sordu ve ‘Daha kesmedin mi, tahrik nedenin zaten onlardı” dedi. Bana “Bazen öğretmenler bile

tacize uğruyor, bu çok büyük bir olay değil, Ö. de mini etek giymeseydi tacize uğramazdı” diyerek,

örnekler göstererek bunun normal olduğunu anlatmaya çalıştı.

Bana bunu yapan çocuk hala sözlü tacizde bulunuyor...

Bu çocuk benden bir yaş büyük. Sınıf tekrarı yaptığı için lise ikiye gidiyor.”



Baba A.Ş.:

“Bu olayda tek konuşulan benim kızımın tırnakları oldu, herkes olayı sindirmeye çalıştı”

“Bu olayda tek konuşulan benim kızımın tırnakları oldu, herkes sindirmeye çalıştı. Üstelik

müfettişin kızıma ‘seni 35 yaşında hayal edemiyorum’ demesi ne demek... Tırnak uzatmak

yasaksa müdürü sorgulasınlar. Bu çocuk ne kısa etek giydi, nede askılı açık bir şey giydi... Şu an

Ayla Algan’dan oyunculuk dersi alıyor ve rolü gereği tırnaklarını uzatıyor. Bu tacize uğraması için

bir neden mi... Tacize uğrayan susacak, tacizde bulunan ise serbestçe hareket edecek, bu olur

şey değil…

Bu çocuğun okulda tespih ile gezdiği, okul müdürüne dahi karşı geldiği ve uygunsuz hareketler

sergilediği söyleniyor. Okulun huzurunu bozan bizim kızımız değil, odur...

“Her tırnak uzatan 35 yaşında kötü kadın mı oluyor?”

“Önceki akşam milli eğitim bakanı, dün de müsteşarı ile görüştük. Bize konuyu gündeme alıp

araştıracaklarını, çocukların bazen bu tarz olayları abartabileceğini söyledi... Birkaç gün sonra

emekli olacak olan bu müfettiş de daha önce vukuatı olan bir görevliymiş. Her tırnak uzatan 35

yaşında kötü kadın mı oluyor? Tırnak uzatmak suçsa önce okulu ve müdürü denetlesinler de

herkes bu sisteme uysun.

Okul olarak kötü alışkanlıkları olan çocukları savunup, benim çocuğumu yeriyorsun, bir müfettişe

bu konuşmalar yakışmadı. Üstelik o sorgulamak için gönderildi, itham için değil...

Kızım lise üç ve kimse beni okulundan bir gün bile arayıp bana sorunumuz var demedi

08.03.2018 'Lisede taciz' iddiasına soruşturma

http://www.yeniduzen.com/lisede-taciz-iddiasina-sorusturma-99748h.htm 4/7

Bir yanda en düşük notu yedi olan saygılı bir öğrenci, diğer yanda sakalıyla tespihiyle okula giden

ve tacizde bulunan öğrenci adında bir kişi...

Beş yıldır bu mahallede kalıyoruz, çocuklarımı tanımayan bölge sakinleri var, çocuklarım sokakta

gezen, eve girmeyen kızlar değil...

Küçük kızımın 15 gün eksiği varmış. Kızımın ciğerleri çok az çalışıyor, tuvalet sorunu var, sınıfa

bir ders geç kalsa bir gün eksik yazılıyor. Okul açılalı daha kaç gün oldu, 15 gün eksiği var

denildi.”



“Üzerine suçlu oluyoruz, herkes sindirmeye çalışıyor”

“Çocuklarımı okuldan almayı düşünüyorum, evde otursunlar. Biz kendi haklarımızı alamıyoruz,

çekiliyoruz, biz tüm alanı bu tacizcilere bırakma kararı verdik. Biz çocuklarımızın üzerine

düştükçe daha çok başımız ağrıyacak... Bana müdür ve bir öğretmen, senin kızlarına kafayı taktı

diyorlar, bunu bile bile kızlarımı okula nasıl göndereyim.

Polise gidiyorsun ‘Dava açarsak senin de kızının adı gazetelerde çıkar’ diyor, davayı kapatıyor,

müdüre gitsek bize ‘Şu kadar eksiği var’ deyip konuyu kapatıyorlar, üzerine de suçlu oluyoruz,

herkes sindirmeye çalışıyor. Hademeler ile öğretmenler ile konuşuyoruz, hepsi buradaydı diyor.

Sadece bir derse geç kaldı diye 1 gün eksik yazılıyor. Böyle bir okula çocuk göndermem,

çocuklarımın eğitimini de ellerinden aldıkları için gerekli hukuksal savaşı açacağım.”

“Çocuklarımıza tacize uğradıklarında susup kalmalarını öğretmeye başladılar...”

“Olayın yaşandığı gün polislendik, şikâyet etmedik, yazılı ifadelerimiz alındı, şahitler dinlendi,

tacizde bulunan çocuğu da birkaç saat içeri aldılar. Bu çocuk askere gitmemek için okula

gidiyormuş... Bu tarz çocuklar okumak isteyen öğrencilerin eğitim hakkını elinden alıyor. Tüm

haklarımız elimizden alınıyor, okulda çocuklarımıza tacize uğradıklarında susup kalmalarını

öğretmeye başladılar...

Biz bu adada nasıl çocuklarımızı koruyalım. Çocuklarımız insanca eğitim görsün, insanca

yaşasın istiyoruz. Avukatım Mustafa Şener’e baş burdum, maddi manevi her türlü davayı

açacağım. Hem okula hem de gelen müfettişe dava açacağım.

Bu düzen değişmediği sürece ben çocuklarımı okula göndermem. Okulda çeşit türlü

namussuzluklar dönüyor. Okullarımızın hali çok kötü, eve kapatıp evde büyütelim, sokağa

çıkmasınlar, bunu mu yapalım... Çocuklarımın sinirleri bozuldu. Bu müdür buradan alınmalı, okula

sağlam güvenlik konulmalı, askerlikten kaçmak için torpille gizlenen çocuklar okullardan

temizlenmeli, okumak isteyen çocuklarımızın önü açılmalı.”

(YENİDÜZEN)