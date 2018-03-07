  • BIST 116.842
  • Altın 161,678
  • Dolar 3,7990
  • Euro 4,7062
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKASuriye'de Rus kargo uçağı düştü:32 kişi öldü

O ülkede gündem oldu! Seçim için ilişki teklifine yasaklı engel...

» »
O ülkede gündem oldu! Seçim için ilişki teklifine yasaklı engel...
İtalya'da bir hafta önce düzenlenen genel seçimlerde, kendi istediği partiye oy veren seçmenlerle ilişkiye gireceğini söyleyen model Paola Saulino'nun İtalyan hükümeti tarafından seçimi etkilemesin diye engellendiği ortaya çıktı.

2017 Aralık'ta düzenlenen referandumda halk yüzde 59 oy oranıyla 'hayır' demişti. Saulino bir hafta önceki seçimde de benzer bir teklifte bulundu.

İtalyan basınında yer alan habere göre, mizahi şekilde daha önceki seçimleri etkilediği yorumu yapılan cinsel içerikli film yıldızı için önlem alındı.

İtalyan hükümetinin seçimler öncesinde Saolino'nun bu şekilde bir vaadinin üzerine modelin Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı.

5a9fbcd9d3806c2b344990bb.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Avusturya'da politikacıya küfre ceza yok05 Mart 2018 Pazartesi 11:46
  • Almanya'da koalisyon hükümetine SDP onayı04 Mart 2018 Pazar 14:09
  • Rutte: Türkiye ile çözmemiz gereken meseleler var03 Mart 2018 Cumartesi 11:07
  • AP’den “Polonya’nın oy hakkı elinden alınsın” çağrısı02 Mart 2018 Cuma 17:38
  • İngiltere'de “Emma” fırtınası günlük hayatı olumsuz etkiledi02 Mart 2018 Cuma 17:36
  • Avrupa'da Sibirya soğuğu: 48 kişi öldü01 Mart 2018 Perşembe 18:13
  • Slovak gazeteci cinayetinde mafya şüphesi01 Mart 2018 Perşembe 18:12
  • AB’den Brexit açıklaması01 Mart 2018 Perşembe 17:56
  • Sibirya soğukları Avrupa'yı esir aldı28 Şubat 2018 Çarşamba 18:08
  • Macron: "İngiltere ile Türkiye'ye benzer bir gümrük birliği mümkün27 Şubat 2018 Salı 17:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti