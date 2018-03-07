O ülkede gündem oldu! Seçim için ilişki teklifine yasaklı engel...

2017 Aralık'ta düzenlenen referandumda halk yüzde 59 oy oranıyla 'hayır' demişti. Saulino bir hafta önceki seçimde de benzer bir teklifte bulundu.
İtalyan basınında yer alan habere göre, mizahi şekilde daha önceki seçimleri etkilediği yorumu yapılan cinsel içerikli film yıldızı için önlem alındı.
İtalyan hükümetinin seçimler öncesinde Saolino'nun bu şekilde bir vaadinin üzerine modelin Instagram hesabını kapattığı ortaya çıktı.
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