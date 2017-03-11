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O yaştan sonra seks yapma oranı düşüyor

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O yaştan sonra seks yapma oranı düşüyor
Araştırmalara göre, 90’lı ve 2000’li yıllarda insanlar şimdi olduğundan daha fazla seks yapıyorlardı

Archives of Sexual Behavior’da yer alan yeni bir araştırmaya göre, 90’lı ve 2000’li yıllarda insanlar şimdi olduğundan daha fazla seks yapıyorlardı.

Araştırmada, bilim insanları 1989 yılından bu yana toplam 26.260 Amerikan’a dair veri topladı. Elde edilen sonuçlara göre, 2010-2014 yılları arasında insanlar 2000-2004 aralığına kıyasla 16, 1995-1999’a kıyasla 9 kez daha az seks yaptıkları ortaya çıktı.

Söz konusu düşüşten etkilenenler ise evliler ya da ilişkisi olanlar. Bekarlar için son 20 yılda değişen hiçbir şey yok.

Araştırmada ayrıca insanların seks yapma sıklığının da yaşlanmaya bağlı olarak azaldığı gözlemlendi. İnsanların en çok 20’li yaşlarında seks yapıyor. 25 yaşının geçilmesinin ardından seks yapma miktarı her yıl yüzde 3.5 oranında azalıyor.

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