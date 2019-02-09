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O yazıyı 25 Bin kişi okudu...

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TÜRKİYELİ MİSİNİZ, KIBRISLI MI, KARAR VERİN
O yazıyı 25 Bin kişi okudu...

Sn. Yeni Doğuş Partisi Yöneticileri,

Kiminiz Karadeniz’den, kiminiz Hatay’dan, Kiminiz de Gaziantep’ten, yani Anadolu’nun dört bir yanından kopup bu adaya geldiniz.

Tıpkı benim gibi.

Ada halkı hepimize kucak açtı.

İşini, aşını ve toprağını paylaştı bizimle.

Ev bulduk, arsa bulduk, iş bulduk ve çalışıp para kazandık.

Kimse “neden geldiniz” demedi.

Ta ki bizim de onaylamadığımız insanlar gelip, suç işleyip adımıza leke sürene kadar.

Yazının devamı için tıklayınız : TÜRKİYELİ MİSİNİZ, KIBRISLI MI, KARAR VERİN - Ayşegül Garabli

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