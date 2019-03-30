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O yol açıldı! Polis duyurdu!
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KIBRIS
30.03.2019 22:38
O yol açıldı! Polis duyurdu!
O yol açıldı! Polis duyurdu!
Girne - Lefkoşa Anayolu Girne'den gelişler için trafik akışına açıldı.
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