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Obama 2016'da da ABD'nin 'en popüler erkeği'

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Obama 2016'da da ABD'nin 'en popüler erkeği'
Başkan Barack Obama, 2016'da da ABD'nin en popüler erkeği seçildi.

Amerikan araştırma şirketi Gallup, "2016'da Amerikan halkının en beğendiği kadın ve erkekleri" açıkladı. Yapılan kamuoyu araştırmasına göre, ABD Başkanı Barack Obama bir kez daha 'en popüler erkek' seçildi.

Obama oyların yüzde 22'sini alarak, oy oranı yüzde 15'te kalan ve ikinci olan halefi Donald Trump'ı geride bıraktı. Obama böylelikle dokuzuncu kez arka arkaya Amerika'nın en popüler erkeği seçilmiş oldu. Daha önce aynı kategoride üst üste en fazla seçilen kişi, ABD'nin eski başkanlarından Eisenhower olmuştu. Eisenhower,12 kez arka arkaya Amerika'nın en popüler erkeği seçilmişti.

Papa Françesko yüzde 4 ile üçüncü seçilirken, Papa'yı, demokratların başkan adayı Bernie Sanders izledi. En popüler erkekler listesinde Papaz Billy Graham, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Dalai Lama, Bill Clinton, Bill Gates gibi isimler de yer aldı.

ABD'nin en popüler kadını ise başkanlık seçimlerinde Trump karşısında kaybeden Demokrat aday Hillary Clinton oldu. Oyların yüzde12'sini alan Clinton 21'inci kez bu unvana layık görüldü. Clinton 1993'te First Lady olduğundan bu yana yalnızca 1995 ve 1996 yıllarında birinciliği kaptırmıştı.

Hillary Clinton'ı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama izledi. ABD'nin en popüler kadınları listesinde sunucu Oprah Winfrey, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve insan hakları savunucusu Malala Yousafzai gibi isimler de yer aldı. Kadınlarda bu unvana en çok layık görülen ise toplam 48 kez birinci seçilen İngiltere Kraliçesi II. Elisabeth.

Gallup Araştırma Enstitüsü söz konusu anketi 1946'dan beri yapıyor

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