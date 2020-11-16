  • BIST 1.293
  • Altın 468,486
  • Dolar 7,7103
  • Euro 9,1278
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1014 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı

Obama, Biden'ın kabinesinde yer almayacak: "Eşim Michelle beni terk eder"

» »
Obama, Biden'ın kabinesinde yer almayacak: "Eşim Michelle beni terk eder"
Obama, Biden'ın kabinesinde yer almayacak: "Eşim Michelle beni terk eder"

Obama, ülkenin yeni seçilen başkanı olan eski yardımcısı Biden'ın kabinesinde görev alıp almayacağına dair merakları giderdi. Eşi Michelle'in kendisini terk etme ihtimalinden dolayı bazı şeyleri yapmaktan imtina ettiğini söyleyen Obama, 2 dönem Başkanlığın ardından artık siyaseti ailesinin önüne koymayacağı mesajı verdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yeni çıkacak kitapından bahsetmek üzerine CBS Sunday Morning programına katıldı.

Obama, programda, ABD'de 3 Kasım’da düzenlenen seçimlerde mevcut Başkan Donald Trump’ı mağlup ederek ülkenin yeni başkanı seçilen ve eski başkan yardımcısı olan Joe Biden’ın kabinesinde görev almayacağını söyledi

Obama, Biden'e yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, “Benim tavsiyelerime ihtiyacı yok ve elimden gelen her şekilde ona yardımcı olacağım. Şu an, Beyaz Saraya kadrosunda falan çalışmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kabinede yer almak için teklif gelmesi halinde ‘Hayır’ diyeceğini ifade eden Obama, bunun nedeninin eşi Michelle olduğunu, zira eşinin buna karşı çıkacağını söyledi: “Yapmayacağım bazı şeyler var çünkü yaparsam Michelle beni terk eder. Bana 'Ne, ne? Ne yapacağım dedin?' gibi şeyler söyler.”

Obama, kitapta, ABD Senatosu'ndaki hızlı yükselişi ardından da Beyaz Saray'a gitmesinin evliliği, ailesi ve kızları Sasha ve Malia için ne anlama geldiğini ele alıyor.

Kitabında siyasetteki kariyerinin avukat olan eşinin mesleğini icra etmesini zorlaştırdığını belirten Obama "Michelle, birçok kez kendisini heyecanlandıran ancak aynı zamanda kızlardan uzaklaşmasını gerektiren fırsatları değerlendirmemeyi seçti" diye yazıyor ve şunları ekliyor:

“Başkan seçilmemle birlikte, en azından kendi özünde onun yetenekleri için fazlasıyla küçük olan First Lady'lik rolü için gerçek bir etkiye sahip olan işinden vazgeçmek zorunda kaldı.”

Tamamı Apple TV'de yarın yayımlanacak programın tanıtımında da Oprah Winfrey’ye konuşan Obama, zor dönemlerden geçtiklerini ifade ederek, “Size bir şey söyleyeyim: Bence iyi olduğumuz şey detaylı konuşabiliyor olabilmemiz, birbirimize olan temel sevgi ve saygımızı kaybetmememiz ve çocuklarımıza öncelik vermemizdi” değerlendirmesi yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump’ın ‘hile iddiaları’ reddedildi: Tarihin en güvenli seçimiydi13 Kasım 2020 Cuma 23:15
  • Trump'ı koruyan 130 gizli servis çalışanı Koronavirüs karantinasına alındı13 Kasım 2020 Cuma 21:24
  • Çin ABD'de Başkan Seçilen Biden'ı Tebrik Etti13 Kasım 2020 Cuma 12:47
  • Trump Başkanlık Seçimlerini Kaybetti, Peki Ya Trumpizm?13 Kasım 2020 Cuma 11:46
  • ABD Dışişleri Bakanlığının Biden'ın Yabancı Liderlerin Mesajlarına Erişimini Engellediği İddiası12 Kasım 2020 Perşembe 16:09
  • Trump, Yeni Savunma Bakanı Vekili'ne Başdanışman Atadı12 Kasım 2020 Perşembe 15:50
  • Meksika'da Belediye Başkanı Öldürüldü12 Kasım 2020 Perşembe 15:30
  • Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü Görevine Ron Klain'i Getirecek12 Kasım 2020 Perşembe 15:10
  • Jill Biden: ABD'nin İngilizce profesörü ve buz hokeyi tutkunu yeni First Lady'si12 Kasım 2020 Perşembe 11:48
  • Biden, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü Görevine Ron Klaın'i Getirecek12 Kasım 2020 Perşembe 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti