Obama, Biden'ın kabinesinde yer almayacak: "Eşim Michelle beni terk eder"

Obama, ülkenin yeni seçilen başkanı olan eski yardımcısı Biden'ın kabinesinde görev alıp almayacağına dair merakları giderdi. Eşi Michelle'in kendisini terk etme ihtimalinden dolayı bazı şeyleri yapmaktan imtina ettiğini söyleyen Obama, 2 dönem Başkanlığın ardından artık siyaseti ailesinin önüne koymayacağı mesajı verdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yeni çıkacak kitapından bahsetmek üzerine CBS Sunday Morning programına katıldı.

Obama, programda, ABD'de 3 Kasım’da düzenlenen seçimlerde mevcut Başkan Donald Trump’ı mağlup ederek ülkenin yeni başkanı seçilen ve eski başkan yardımcısı olan Joe Biden’ın kabinesinde görev almayacağını söyledi

Obama, Biden'e yardım etmeyi düşünüp düşünmediği sorusu üzerine, “Benim tavsiyelerime ihtiyacı yok ve elimden gelen her şekilde ona yardımcı olacağım. Şu an, Beyaz Saraya kadrosunda falan çalışmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kabinede yer almak için teklif gelmesi halinde ‘Hayır’ diyeceğini ifade eden Obama, bunun nedeninin eşi Michelle olduğunu, zira eşinin buna karşı çıkacağını söyledi: “Yapmayacağım bazı şeyler var çünkü yaparsam Michelle beni terk eder. Bana 'Ne, ne? Ne yapacağım dedin?' gibi şeyler söyler.”

Obama, kitapta, ABD Senatosu'ndaki hızlı yükselişi ardından da Beyaz Saray'a gitmesinin evliliği, ailesi ve kızları Sasha ve Malia için ne anlama geldiğini ele alıyor.

Kitabında siyasetteki kariyerinin avukat olan eşinin mesleğini icra etmesini zorlaştırdığını belirten Obama "Michelle, birçok kez kendisini heyecanlandıran ancak aynı zamanda kızlardan uzaklaşmasını gerektiren fırsatları değerlendirmemeyi seçti" diye yazıyor ve şunları ekliyor:

“Başkan seçilmemle birlikte, en azından kendi özünde onun yetenekleri için fazlasıyla küçük olan First Lady'lik rolü için gerçek bir etkiye sahip olan işinden vazgeçmek zorunda kaldı.”

Tamamı Apple TV'de yarın yayımlanacak programın tanıtımında da Oprah Winfrey’ye konuşan Obama, zor dönemlerden geçtiklerini ifade ederek, “Size bir şey söyleyeyim: Bence iyi olduğumuz şey detaylı konuşabiliyor olabilmemiz, birbirimize olan temel sevgi ve saygımızı kaybetmememiz ve çocuklarımıza öncelik vermemizdi” değerlendirmesi yaptı.