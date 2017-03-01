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Obama çiftinin anı kitaplarının yayın hakkı Penguin Random House'ın oldu

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Obama çiftinin anı kitaplarının yayın hakkı Penguin Random House'ın oldu
Yılın en heyecanla beklenen yayın anlaşmasında nihai sona gelindi.

Uzun zamandır ABD'nin eski başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın ayrı ayrı yazacağı anı kitaplarının küresel yayın hakları için yürütülen açık artırmayı hangi şirketin kazanacağı merakla bekleniyordu.

New York merkezli Penguin Random House, Salı akşamı çiftin kitaplarının yayın haklarını satın aldıklarını açıkladı.

Obama'nın daha önce basılan iki kitabının da yayımcısı olan Penguin Random House'un CEO'su Markus Dohle, "Başkan ve Bayan Obama ile yayıncılık ortaklığımızı sürdürecek olmamızdan ötürü kesinlikle çok heyecanlıyız" dedi.

Rekor teklif

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD'nin görevinden yeni ayrılan eski başkanı Barack Obama ile eşi Michelle Obama'nın ayrı ayrı yazacağı anı kitaplarının küresel yayın haklarına rekor talebin geldiğini yazmıştı.

Kitapların yayın hakları için yürütülen açık artırmada şimdiye kadar gelen 60 milyon dolarlık teklifin Amerikan başkanlarının anıları için bir rekor teşkil ettiği belirtilmişti.

Financial Times çeşitli kaynaklarına dayandırdığı haberinde, yılın en çok merak edilen yayın anlaşmasına, Penguin Random House ile Avustralyalı Rupert Murdoch'ın sahip olduğu Harper Collins şirketlerinin ilgi gösterdiği aktarılmıştı.

Blair'in menajeriyle çalışıyor

Obama için müzekereleri yürüten edebiyat menajeri Robert Barnett, büyük anlaşmalar koparmak isteyen siyasetçilerin aradığı bir isim.

Barnett, İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair için Penguin Random House ile 4.5 milyon sterlinlik bir anlaşma yapmıştı.

Bill Clinton'a 15 milyon dolar

Penguin Random House'ın bir kolu olan Knopf, Bill Clinton'ın 2004'te yayınlanan kitabı için 15 milyon dolar ödemişti.

Random House'ın altında yer alan ABD merkezli Crown ise George W Bush'a kitabı için 10 milyon dolar vermişti.

Obama başkan olmadan önce yazdığı iki kitapla yazarlığını kanıtlasa da eşiyle beraber anlaşma yapması rakamın rekor seviyeye çıkmasını sağladı.

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