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Obama Fransa'da cumhurbaşkanlığı adayı!

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Obama Fransa'da cumhurbaşkanlığı adayı!
Fransa'da Obama17 isimli bir grup Obama'nın başkan adayı gösterilmesi için kampanya yürütüyor

Fransa'da Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde adaylar arasındaki kıyasıya yarış sürerken, seçimler için kampanya yürüten Obama17 isimli bir grup eski ABD Başkanı Barack Obama'yı aday göstermek istiyor.

CNN'e konuşan organizatörlerden biri, "Bu tamamen çılgınca. Ancak güzel olan, bir kere bunu geçtiğiniz zaman bunun mümkün olabileceğini düşünmeniz. Onun Fransız olmaması kimin umrunda? O Barack Obama." ifadelerini kullandı.

Grubun, hafta sonu boyunca başkent Paris'in sokaklarına 500'den fazla Obama posteri astığı belirtilirken, kampanya ile ilgili bir de web sitesi kurdukları öğrenildi. Grubunun amacının ise Obama'nın adaylığı için internet üzerinden 1 milyon imza toplamak olduğu bildirildi.

"İnsanlar buradaki politikacılardan bıktı"

İsminin sadece Antoine olarak anılmasını isteyen kampanya organizatörlerinden bir şaka olduğunu ancak insanlara bir şeyler göstermek istediklerini söyledi. Antoine, "İnsanların buradaki politikacılardan bıktıklarını göstermek istiyoruz. İnsanlar onlardan yoruldu ve bu şakayı sevdiler. Birçok skandalın arasında insanları eğlendiren bir kampanya oldu." şeklinde konuştu.

Seçimlerde oy verecek kimseyi bulamadıklarını, sadece Marine Le Pen'e oy vermemeleri gerektiğini bildiklerini belirten Antoine, "Le Pen'in yaptıklarından bıktık. Kime oy vereceğimizi bulamadık, sadece kime karşı oy kullanabileceğimizi bulduk. Bunları konuşurken de Obama'nın boşta olduğu aklımıza geldi." ifadelerini kullandı.

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