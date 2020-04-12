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Obama'nın 6 yıl önceki salgın uyarısı viral oldu

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Obama'nın 6 yıl önceki salgın uyarısı viral oldu
Obama'nın 6 yıl önceki salgın uyarısı viral oldu

ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın 2014 yılında dünyanın bir salgına karşı hazırlıklı olması gerektiğine dair uyarısı viral oldu. Obama'nın 'İspanyol Gribi'ne benzer yeni bir virüsün beş ya da 10 yıl sonra ortaya çıkmasına karşı hazırlık' çağrısı yaptığı konuşma sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın, 2014 yılında Ebola hakkında yaptığı bir konuşmada küresel bir salgına hazırlıklı olunması için yaptığı çağrı sosyal medyada viral oldu. Obama konuşmasında, küresel bir salgınla etkili mücadele için bir altyapı kurulmasını öneriyor; “Hem havadan bulaşabilen hem de ölümcül olan bir hastalıkla karşılaşabiliriz ve büyük ihtimalle karşılaşacağız da. Ve bununla etkili bir şekilde başa çıkabilmek için sadece burada, ülke içinde değil, küresel çapta bir altyapı oluşturmalıyız” diyor.

‘HAVADAN BULAŞABİLEN BİR HASTALIKLA KARŞILAŞACAĞIZ’

Hem havadan bulaşabilen hem de ölümcül olan bir hastalıkla karşılaşabiliriz ve büyük ihtimalle karşılaşacağız da. Ve bununla etkili bir şekilde başa çıkabilmek için sadece burada, ülke içinde değil, küresel çapta bir altyapı oluşturmalıyız. Bu hastalığı hızla izole edebilmemize, hızla farkına varabilmemize ve hızla yanıt vermemize olanak tanıyan bir altyapı…

Böylece, eğer İspanyol Gribi’ne benzer yeni bir tür virüs beş ya da 10 yıl sonra ortaya çıkarsa, yatırımı yapmış ve onu yakalamak açısından ilerlemiş olacağız.

‘KÜRESEL DÜNYADA YAŞANMASI KAÇINILMAZ’

Bu, bizim açımızdan zekice bir yatırım olur. Sadece bir sigorta değil: Özellikle de her gün bir ucundan diğer ucuna gittiğimiz küresel bir dünyada, bu tür sorunlarla karşılaşmaya devam edeceğimizin farkında olmak anlamına geliyor.

Dolayısıyla, bu şu an için ama aynı zamanda bizim, çocuklarımızın ve torunlarımızın önceliği için önemli.”

SOSYAL MEDYADA TRUMP’LA TEZAT OLARAK PAYLAŞILIYOR

Obama’nın Now This News sitesi tarafından ortaya çıkarılan bu konuşması, sosyal medyada ABD’nin mevcut başkanı Donald Trump’ın salgının başından beri çizdiği portreye tezat olarak binlerce kez paylaşıldı.

Obama’nın, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde yaptığı ve Senato’dan Ebola’ya karşı fon istediklerini belirttiği konuşması şöyle:

“İstediğimiz fon, gelecekteki olası Ebola vakalarına yanıt verme kapasitemizi güçlendirmeye devam etmek için gerekli. Gelecekteki hastalıkları ve tehditleri salgın haline gelmeden önlemek ve onlarla başa çıkabilmek adına diğer ülkelerle ortaklık kurabilmemiz için gerekli.

H1N1’in daha ölümcül olmaması açısından şanslıydık. Ebola konusunda şanslı olduğumuzu söyleyemeyiz çünkü Batı Afrika’da çok yıkıcı bir etkisi olduğu ortada ama Ebola hava yoluyla bulaşmıyor.

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