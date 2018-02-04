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Obez kedi Tombalak diyete başlıyor

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Obez kedi Tombalak diyete başlıyor
Tombalak 18 kilo ağırlığında

Yediği yemeklerden zehirlendiği için tedavi altına alınan Tombalak isimli kedinin zayıflaması için site sakinleri seferber oldu.

Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir sitenin sakinlerinin sahip çıktığı 18 kilogram ağırlığındaki 'Tombalak' isimli kedi, yediği bir yemek nedeniyle zehirlenerek Küçükçekmece Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülmüştü.

Son yemeğiyle veterinerlik olan dev kedi, merkezdeki tedavisinin ardından iyileşerek yeniden alındığı siteye bırakıldı. Sitenin maskotu haline gelen, görenlerin kedi olduğuna inanamadığı Tombalak'ın olduğu siteye Küçükçekmece Belediyesi ekipleri bir de kedi evi kurdu.

Tombalak'ı zayıflatmak için uğraşıyorlar

Site sakinleri Tombalak'ı uzun süredir tanıyor olsa da normal bir kedinin 3 katı ağırlığında olan dev kediyi ilk defa gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor. Veteriner hekimler, vatandaşların ilgi odağı olan obez kedinin zayıflamasının zor olduğunu söylese de site sakinleri, Tombalak'ın sağlığına kavuşabilmesi için elinden geleni yapıyor.

Site sakinleri, vatandaşları, çok sevdikleri Tombalak'a yemek vermemeleri konusunda uyarırken, dev kediyi olabildiğince hareket ettirmeye çalışıyor.

Rejim yaptırılıyor

Tombalak'ın yanlış beslenme sonucu bu kiloya ulaştığını belirten veteriner hekim Mikail Doğan, "Tombalak merkezimizde kaldığı sürece tedaviye olumlu cevap verdi, kendisini kısa zamanda toparladı. Tedavisini tamamladıktan sonra tekrar yaşadığı alana getirdik, bıraktık.

Tombalak'ın kilosundan kaybettiği fazla bir şey yok fakat zayıflaması için buradaki site sakinleri elinden geleni yapmaya çalışıyor. Mamasını biraz daha kısarak rejim yaptırmaya çalışacaklar.

Dolayısıyla Tombalak'ın bundan sonra biraz daha sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlayacaklar. Tombalak şu an itibariyle 18 kilo ama verdiğimiz tavsiyeler neticesinde çok kısa bir zamanda azar azar kilo vermeye çalışacaktır" dedi.

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