Obezite Ameliyatları Daha Uzun ve Kaliteli Bir Yaşam İçin Yapılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Son Günlerde Ülke Gündeminde Yankı Yaratan ve Güvenilirliğinin Sorgulanmasına Neden Olan Obezite Ameliyatları Hakkında Açıklamalarda Bulundu. Obezite Ameliyatlarındaki Risk Oranının Binde 2 ile Binde 4 Arasında Değiştiğini Kaydeden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Bu Oranın Basit Bir Safra Kesesi ve Apandisit Ameliyatı için de Geçerli Olduğunu Söyledi. Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Deneyimli Hekim ile Tam Donanımlı Ameliyathane ve Yoğun Bakıma Sahip Hastane Tercih Edilmesi Durumunda Basına Yansıyan Bu Tür Üzücü Sonuçlarla Karşı Karşıya Kalınmayacağını da Sözlerine Ekledi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Son Bir Yılda 100’e Yakın Obezite ve Diyabet Cerrahisi Gerçekleştirildi.”

“Obezite ameliyatları, alanında uzman hekimlerce, tam donanımlı ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin bulunduğu merkezlerde gerçekleştirildiğinde hastalara sağlıklı bir yaşamın kapılarını açıyor. Hastanemizde son bir yılda, 100’e yakın obezite ve diyabet cerrahisi gerçekleştirildi. Hiçbir komplikasyon yaşanmaksızın, başarı ile gerçekleştirilen bu ameliyatlar sonrasında tüm hastalarımız sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.” diyen Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, genel anestezi altında gerçekleştirilen tüm ameliyatların belirli riskler içerdiğini, obezite ameliyatı için geçerli risk oranının ise basit bir safra kesesi ve apandisit ameliyatı için de geçerli olan binde 2 ile binde 4 arasında değiştiğini söyledi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, obezite ameliyatlarında karşılaşılabilecek risklerle ilgili şöyle devam etti; “Karın içi ameliyatların tümü için geçerli olan riskler obezite ameliyatları için de geçerli olup, bu tür ameliyatlarda anesteziye bağlı riskler, nefes darlığı, enfeksiyon, pıhtı oluşması, damar tıkanması, kanama ve kaçaklar görülebilmektedir. Ancak bilinmelidir ki, günümüzde en sık gerçekleştirilen cerrahilerden olan safra kesesi ve apandisit ameliyatları risk oranları ile

deneyimli hekimlerce yapılacak obezite ameliyatı risk oranı aynıdır.”

Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Obezitenin Vücutta Neden Olduğu Hasar, Ameliyattan Daha Büyük Riskler İçeriyor.”

“Sağlıksız beslenme, sedanter yaşam, yaygınlaşan teknoloji ve genetik faktörlere bağlı olarak son yıllarda hızla artan obezite, tüm hastalıkların en büyük nedeni olarak karşımıza çıkıyor.” diyen Prof. Dr. Müfit C. Yenen, vücut kitle indeksi 40 ve üzerinde olan hastalarda, obezitenin hem yaşam kalitesini hem de süresini olumsuz etkileyen bir hastalık olarak kabul edildiğini belirtti. Obezitenin birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Müfit C. Yenen bunlar arasında, yüksek tansiyona bağlı olarak hayatı tehdit eden başta bazı kalp rahatsızlıkları ile şeker hastalığı olmak üzere, karaciğer yağlanması, nefes darlığı, kolesterol yüksekliği, uyku apnesi, sindirim sitemi bozuklukları ve bazı eklem bozukluklarının sayılabileceğini söyledi.

Kronikleşebilecek bu hastalıkları önlemek, hastaların yaşam süresini ve kalitesini arttırmak üzere obezite cerrahilerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, tedavi edilmemesi durumunda vücutta meydana gelecek hasarların, ameliyat riskinden çok daha büyük olduğunu belirtti.

Obezitenin, sosyal yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle psikolojik sorunlara da neden olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Müfit C. Yenen, tüm bu sebeplerden dolayı obezite ameliyatlarında fayda zarar dengesine bakılarak karar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen; “Obezite Ameliyatları, Cerrahi Dışı Zayıflama Yöntemlerinden Sonuç Alınamayan Hastalarda Uygulanabilir.”

Cerrahi dışı zayıflama yöntemlerinden diyet, egzersiz vb. programlar için uzman yardımı alınmasına rağmen başarı sağlanamayan hastalarda, ameliyat opsiyonunun değerlendirilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, obezite cerrahisi kararı öncesinde hastanın vücut kitle indeksi ve yandaş kronik hastalıklarının varlığının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Obezite cerrahisinin bir ekip işi olduğuna da değinen Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ameliyat kararı verirken hastaların doktor tercihi kadar, merkezin sahip olduğu ameliyathane ve yoğun bakım donanımı, ameliyat sonrası hasta bakım hizmetlerinin kalitesi ve diyetisyenlerin varlığına da dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.