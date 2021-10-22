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Obezite meme kanseri riskini artırıyor

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Obezite meme kanseri riskini artırıyor
Obezite meme kanseri riskini artırıyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Akgül, obezitenin meme kanseri riskini artırdığını söyledi.

Akgül, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle yaptığı açıklamada, meme sağlığı ve beslenme arasındaki ilişkiyi ortaya koyarken "285 bin 526 katılımcı ile gerçekleştirilen bir çalışmada, beslenmenin meme kanseri gelişiminde etkili olduğu ve beslenme şeklinin değiştirilmesi ile meme kanseri vakalarının üçte birinin önlenebileceği sonucu çıkmıştır" dedi.

Meme kanserinin gelişiminde risk faktörlerinden biri olarak gösterilen şişmanlığın östrojen seviyesini etkilediğinin düşünüldüğünü belirten Akgül, meme kanseri tedavisi sırasında fiziksel aktivitenin azalması, yorgunlukla birlikte gelen hareketsizlik ve besin tüketiminin artışı gibi nedenlerin iştah dengesini bozduğuna işaret etti.

Meme kanseri tedavisi sürecinde kilo artışı, yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Akgül, "Tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, kalp, ortopedi ve safra hastalıkları gibi şişmanlığın neden olduğu sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. İspatlanmış olmamasına karşın obezitenin meme kanserini tekrarlama riskinin oluşumuna neden olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle meme kanseri tedavisi gören kadınlarda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanarak fiziksel aktiviteye yer verilmesi, şişmanlığın önlenmesi ve kilo kontrolü; meme kanserinin tekrarlanma riskinin azalmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu sayede hastanın yaşam kalitesinin artıyor ve diğer kronik hastalıkların gelişimi riskinin de düşüyor" diye konuştu.

 

Soya, keten tohumu, baklagiller, çay, Brüksel lahanası, ıspanak ve meyvelerde bulunan fitoöstrojenin kansere karşı koruduğunu ayrıca menopoz dönemindeki olumsuz semptomların azalmasına yardımcı olduğunu kaydeden Gizem Akgül,"Fitoöstrojenin kemik sağlığına katkısının yanı sıra kalp hastalıkları riskine karşı koruyucu etkileri bulunuyor. Ancak meme kanseri üzerine koruyucu etkileri için daha ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca sarımsak bileşiklerinin meme kanserine karşı koruyucu etki gösterdiği biliniyor. Sarımsağa özel kokusunu ve lezzetini veren allisin sağlık açısından önemli yere sahiptir" şeklinde konuştu.

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