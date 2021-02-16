  • BIST 1.543
  • Altın 403,827
  • Dolar 6,9745
  • Euro 8,4454
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul -2 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKA"23 pozitif vakaya rastlandı,1 kişi hayatını kaybetti"

Obezite tedavisinde 'oyunun kurallarını değiştiren' ilaç bulundu

» »
Obezite tedavisine ilişkin 16 ülkede yapılan bir araştırma, diyabet tedavisinde kullanılan bir ilacın vücut ağırlığını yüzde 20'ye kadar azaltabildiğini gösterdi.
Obezite tedavisinde 'oyunun kurallarını değiştiren' ilaç bulundu

New England Journal for Medicine'de yayınlanan araştırmaya göre, daha önce sadece kilo verme ameliyatı ile gerçekleşebilecek düzeydeki kilo kaybı, ilk kez ilaçla elde edildi.

Çok sayıda üniversitenin katılımıyla 16 ülkede yaklaşık 2 bin kişiyle 68 haftada yapılan araştırma, Semaglutide adlı ilacın, obezitenin tedavisinde etkili olduğunu gösterdi.

Vücudun beynin iştah düzenleyicisi sistemini ele geçirmesini sağlayan ilaç, açlık hissi ve buna bağlı olarak da kalori alımını azaltıyor.

Araştırmanın yazarlarından Londra Üniversitesi Akademisi Obezite Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Rachel Batterham, konuya ilişkin, "2,4 mg Semaglutide alan kişilerin dörtte üçü, vücut ağırlıklarının yüzde 10'undan fazlasını, üçte biri de yüzde 20'den fazlasını kaybetti. Başka hiçbir ilaç bu kadar kilo verdirmeyi başaramadı. Bu gerçekten de oyunun kurallarını değiştirici." dedi.

Araştırmada katılımcılar, ortalama 15,3 kilo verdi. Kilo vermeyle beraber bel çevresindeki yağlar, kandaki yağlar, kan şekeri ve kan basıncı gibi kalp hastalığı ve diyabet için risk oluşturan faktörlerde de azalma görüldü. Ayrıca gönüllülerin yaşam kalitelerinde iyileşmeler kaydedildi.

Novo Nordisk tarafından üretilen Semaglutide, esasen Tip 2 diyabetin tedavisinde kullanılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Kovid-19 Vakalarının 5 Haftadır Düşüş Eğiliminde Olduğunu Belirtti16 Şubat 2021 Salı 17:12
  • Covid-19'dan bir ölüm daha!16 Şubat 2021 Salı 15:21
  • Dünya Sağlık Örgütü Astrazeneca Aşısına Acil Kullanım Onayı Verdi16 Şubat 2021 Salı 11:30
  • Doç. Dr. Savaşçı: Erkeklerde virüs kısırlık nedeni16 Şubat 2021 Salı 11:08
  • Dr. Sibel Siber: Plan, program dahilinde aşılanmayı hızlandırmalıyız16 Şubat 2021 Salı 10:24
  • Bilim Kurulu Üyesinden 3. dalga uyarısı16 Şubat 2021 Salı 09:20
  • Biontech/Pfizer aşısının etkisi İsrail’de kanıtlandı16 Şubat 2021 Salı 00:41
  • Rogers: “Devlet ciddiyetinden yoksun bir davranış”16 Şubat 2021 Salı 00:18
  • Dr. Varış: Bu şekilde kapanmaların önüne geçemeyiz15 Şubat 2021 Pazartesi 23:39
  • DSÖ ekibi: Virüs Aralık 2019’da Wuhan’da yaygın şekilde dolaşımdaydı15 Şubat 2021 Pazartesi 20:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti