Obeziteye neden olan 10 hata

atalı yeme davranışlarının obezite gibi birçok kronik rahatsızlığa yol açabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Özellikle normalden fazla besin tüketmek, yemekleri hızlı ve büyük lokmalar halinde yemek, sofradayken başka aktivitelerde bulunmak ve uzun süre sofrada kalmak gibi hatalı beslenme davranışları obezitenin ana nedenleri arasında yer alıyor. Obeziteyle sonuçlanabilecek yanlış beslenme alışkanlıklarından ve davranışlardan uzak durulmalı” açıklamasında bulundu.

Obezitenin birçok hastalığa eşlik ettiğini ve obezite riskini azaltmak için sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinilmesinin önemini dile getiren Anadolu Sağlık Merkezi Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Toplam enerji alımının uzun süreli harcanan enerjiden daha fazla olması obezite ile sonuçlanabilir. Yine aynı şekilde, yenilen besinlerin özellikle basit karbonhidrat oranının yüksek olması, fazla alınan enerjinin vücutta yağa dönüştürülüp depolanması ile yine kilo artışına neden olabilir” dedi.

Obezitenin en önemli tedavisi cerrahi

Günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olan obezitenin tedavisinde en etkili sonuçların cerrahi müdahalelerle alındığını söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, “Tüm tedavi yöntemleri ele alındığında elde edilen bilimsel birikimin obezite ve tip 2 diyabet tedavisindeki en etkili sonuçların cerrahi müdahalelerle alındığını gösteriyor. Bu yöntemlerin bir bölümü sadece obezitenin tedavisinde değil, tip 2 diyabet ve eşlik eden diğer hastalıkların tedavisinde de etkili ve kalıcı sonuçlar alıyor. Özellikle son 30 yılda obezite ve tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi için geliştirilen birçok yöntem bulunuyor. Zaman içinde bu yöntemlerin bazıları terk edilirken, bir bölümü de etkili uzun dönem sonuçları sayesinde günümüzde de başarı ile uygulanmaya devam ediyor” dedi.

Doç. Dr. Abdulcabbar Kartal, bireyleri obeziteye götüren 10 hatalı yeme davranışını şu şekilde sıraladı: