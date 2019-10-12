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Obeziteyi engelleyen ‘mikrop’

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Obeziteyi engelleyen ‘mikrop’
Obeziteyi engelleyen ‘mikrop’

Bağırsaklardaki mikroba ‘mikrobiyota’ denildiğini belirten Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız “Mikrobiyota değişiklikleri ve bağırsakta vücuda yararlı mikropların azalması, fonksiyonlarının bozulması, diyabet gibi obezite ile ilişkili metabolik hastalıkların gelişmesini kolaylaştırıyor” dedi.

Günümüzün önemli sağlık sorunlarından obezitenin her gün farklı bir nedeni ortaya çıkıyor. Bağırsakta zararlı bakteriler arttığı zaman gıdalarla alınan karbonhidratlardan daha fazla enerji elde edilerek, vücutta yağ ve şeker şeklinde depolandığını aktaran Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, “Bağırsakların geçirgenliğinin artması ile dolaşıma geçen bakteri parçaları düşük dereceli iltihaplanma ile insülin direncini tetikleyerek, metabolizmanın yavaşlamasını ve vücudun yağ depolamasını kolaylaştırıyor. Bu durumda aynı şekilde beslenen ve hareket eden iki kişiden birinde mikrobiyota farklılığı nedeniyle obezite gelişirken diğeri kilo almayabiliyor.” diye konuştu. Hayvan çalışmalarının mikrobiyota üzerinde yapılan değişikliklerin vücut yağ kitlesini ve insülin direncini azalttığını gösterdiğine değinen Yıldız, “İnsan obezitesinde de diyet ve yaşam tarzı değişikliği ile kilo kaybı sağlandığı durumlarda mikrobiyota yararlı yönde değişim gösteriyor.” dedi.

Yıldız, insanda mikrobiyotanın 3 yaşına kadar şekillendiğine dikkati çekerek, “Sağlıklı mikrobiyota gelişimi sağlamak ve ileride obezite gelişimini önlemek için normal yolla doğum, anne sütü ve bebeklikte aşırı antibiyotik kullanılmaması önem arz ediyor. Erişkin obez bireylerde prebiyotik özelliği olan lifli gıdalarla beslenme, bağırsak mikrobiyotası üzerinde olumlu etki gösteriyor.” açıklamasında bulundu.

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