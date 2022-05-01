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Obeziteyle savaşta müjde: Kilo verdiren ilaç geliştirdiler

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ABD merkezli ilaç şirketi, Eli Lilly & Co, kişilerin vücut ağırlıklarının yüzde 21'ini vermelerini sağlayan yeni bir ilacın ilk testlerinin tamamlandığını duyurdu. Eğer ilaç onay alırsa, , bu kadar yüksek düzeyde kilo kaybı sağlayan ilk ilaç olacak.
Obeziteyle savaşta müjde: Kilo verdiren ilaç geliştirdiler

ABD merkezli olan ve 125 ülkede faaliyet gösteren ilaç şirketi Eli Lilly & Co tarafından üretilen obezite ilacı tirzepatidin hakkında yapılan araştırmalar, ilacın kişilerinin vücut ağırlıklarının yüzde 21’ini vermelerini sağladığını ortaya koydu.

Şirket tarafından yayımlanan sonuçlara göre, ilaç kullanan kişilerin yaklaşık 23 kilo verdiği belirlendi. Şirket, kilo kaybının 15 ila 23 kilogram arasında değiştiğini açıkladı.

Şirketteki tirzepatide obezite programının kıdemli tıbbi direktörü Nadia Ahmad, ilacın, bu kadar yüksek düzeyde kilo kaybı sağlayan ilk ilaç olduğunu söyledi. Ahmad, “Obezite tedavisi için yepyeni bir çağda olduğumuzu doğruluyor.” ifadelerinde bulundu.

İŞTAHI BASTIRIYOR

Haftada bir kez enjekte yoluyla alınan tirzepatid, uzun süredir test ediliyordu. Hükümet istatistiklerine göre, ABD’li yetişkinlerin yaklaşık dörtte üçü, onları obez veya aşırı kilolu aralığa sahip. Bununla birlikte, kilo verme tedavileri ülkede yeterince kullanılmıyor.

Lilly’nin tirzepatidi, GLP-1 ve GIP adlı iki bağırsak hormonunun etkilerini taklit ederek, iştahı bastırıyor ve vücudun kendi enerjisini tüketmesini tetikliyor. Ahmed, ilacın yan etkilerinin çok az düzeyde olduğunu ve bunların mide bulantısı ve ishalle sınırlı olduğunu vurguladı.

Yetkililer, ilacın tam onayı için Amerika Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvuracaklarını da açıkladı.

Eğer bir sağlık sorununuz varsa, doktorunuza danışmanızı öneriyoruz…

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