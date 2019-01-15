Ocağı açık unutulan ev küle dönüyordu

Doğanköy’de bir evde, açık gaz ocağı üzerinde unutulan tencerenin alev alması sonucu yangın çıktı.
Polis bültenine göre dün saat 18.30’da Nimet Okaner’in Mustafa Laleli Sokak’taki evinin mutfağında, açık gaz ocağı üzerinde unutulan tencere alevlendi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Mutfak dolaplarının, gaz ocağının ve aspiratörün tamamen yandığı, mutfaktaki bazı eşyaların da zarar gördüğü belirtildi.
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