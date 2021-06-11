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Ocak 2021’e ait ek mesailer bugün ödendi

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ocak 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.
Ocak 2021’e ait ek mesailer bugün ödendi

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ocak 2021’e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.

Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, Ocak 2021’e ait ek mesailerin bugün toplam 11 milyon 775 bin 45 TL 31 kuruş brüt ödeme yapılığını belirtti.

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