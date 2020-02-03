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Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

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Enflasyon ocakta yüzde 1.35 artarken, yıllık bazda yüzde 12.15 oldu.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12.15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8.84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14.52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15.71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1.35, Yİ-ÜFE yüzde 1.84 artış gösterdi.

İstanbul'un enflasyonu ocakta arttı

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1.35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12.15 yükseldi.

 

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 1.84, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8.84 arttı.

Fiyatı en çok artan ürün patlıcan, en fazla düşen çocuk kazağı 

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 81.46 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14.22 ile çocuk kazağı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35.81 ile domates, yüzde 30.9 ile mandalina izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24.45 ile salatalık, yüzde 22.38 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmet ücreti, yüzde 21.63 ile resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti, yüzde 20.61 ile yeşil soğan, yüzde 20.54 ile sivri biber, yüzde 20.04 ile kuru soğan, yüzde 19.45 ile kabak, yüzde 16.54 ile limon yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14.22 ile çocuk kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 13.65 ile kadın gömleği, yüzde 13.16 ile kadın elbisesi, yüzde 13.06 ile kadın hırkası, yüzde 12.89 ile kadın kabanı, yüzde 11.68 ile kadın kazağı, yüzde 10.96 ile erkek ceketi, yüzde 9.75 ile çocuk için spor kazağı (sweatshirt), yüzde 9.73 ile erkek montu izledi.

TÜİK enflasyon sepetini güncelledi

TÜİK enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepetini güncelledi. Aspiratör ve fotoğraf makinesi enflasyon sepetinden çıkarıldı. Davlumbaz ve çocuk taytı sepete dahil edildi.

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