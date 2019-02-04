Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüzde 59,02 daraldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) bugün açıkladığı verilere göre 2019 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bir önceki yıla göre %59,02 oranında azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) bugün açıkladığı verilere göre 2019 yılı Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bir önceki yıla göre %59,02 oranında azaldı.

2019 yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %58,74 azaldı ve 10.979 adet oldu.

2019 yılı Ocak ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ocak ayına göre %59,91 azaldı ve 3.394 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 8.465 adet satış yaşanmıştı.