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Ocak Ayında İngiltere Omicron'a Bağlı Covid Vakalarında Yeni Bir Dalgayla Karşı Karşıya Kalabilir

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Ocak Ayında İngiltere Omicron'a Bağlı Covid Vakalarında Yeni Bir Dalgayla Karşı Karşıya Kalabilir
Ocak Ayında İngiltere Omicron'a Bağlı Covid Vakalarında Yeni Bir Dalgayla Karşı Karşıya Kalabilir

Bilim insanlarına göre daha büyük önlemler alınmaması durumunda İngiltere, salgında son koronavirüs varyantı Omicron vakalarına bağlı oldukça güçlü bir dalgayla karşı karşıya kalacak. Ama bunun sağlık sistemi üzerinde, geçtiğimiz kışla mukayese edildiğinde ne denli bir baskı oluşturacağı net değil.

Araştırmacılar, Nisan ayı sonuna kadar Omicron varyantı nedeniyle gerçekleşecek ölümlerin sayısının, aşıların ne kadar iyi performans gösterdiğine bağlı olarak, 25 bin ila 75 bin arasında değişebileceğini belirtti. Ancak araştırmayı yapan bilim insanları, modelleme konusunda hala belirsizliklerin olduğunu söyledi.

Bilim insanlarına göre, gerçekleşebilecek en kötü senaryoda sağlık sisteminin üzerine binecek yükü azaltmak adına ek kısıtlamalara ihtiyaç duyulabilir.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu tarafından yapılan çalışma geleceğe dair kesin bilgiler vermese de bazı olası sonuçlara sahip.

Araştırmacılardan Dr. Nick Davies, Omicron'un "çok hızlı" ve "oldukça endişe verici" bir biçimde yayıldığını ve yüksek bir olasılıkla yıl sonuna kadar İngiltere'de baskın virüs varyantı olacağını söyledi.

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