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Ocak Ayında Üreticinin Yüzünü Güldüren Yağışlar Azalıyor

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Ocak Ayında Üreticinin Yüzünü Güldüren Yağışlar Azalıyor…
Ocak Ayında Üreticinin Yüzünü Güldüren Yağışlar Azalıyor

Ocak ayında üreticinin yüzünü güldüren yağışlar, Şubat ve Mart aylarında azalacak.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, Şubat’ın 23’üne kadar etkili yağış beklenmediğini söyleyerek, “Tahminler, Şubat ve Mart’taki yağışların mevsim normalleri altında kalacağını gösteriyor” dedi.

OCAK YAĞIŞLARI NORMALİN YÜZDE 23 ÜZERİNDE

Ocak ayında yağışların mevsim normallerinin yüzde 23 üzerine çıktığını belirten Buran, mevsim normali 74,9 kilogram olan ocak ayında KKTC ortalamasında metrekarede 92,2 kilogram yağış kaydedildiğini söyledi.

Ocak ayında mevsim normallerinin 7-8 derece altına düşen sıcaklık nedeniyle hafif ve orta şiddetli don olayları gerçekleştiğini kaydeden Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, donun özellikle narenciye ürünlerine zarar verdiğini belirtti.

“ŞUBAT SICAK… YAĞIŞLAR DA AZ…”

Buran, Şubat ayında gündüz saatlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-5 derece üzerine çıkarak 17-20 derece dolayında seyredeceğini, Mart ayındaki sıcaklıkların da mevsim normalleri civarında olacağını belirtti.

Raif İlker Buran, içinde bulunduğunuz Şubat ayı ve Mart’la ilgili meteorolojik tahminleri yineleyerek, her iki ayda da yağışların mevsim normalleri altında kalmasının beklendiğini ifade etti.

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