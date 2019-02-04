Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 20,35 oldu

Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ihracat yıllık yüzde 5,93 artışla 13,71 milyar dolar oldu.

İthalat yüzde 27,01 azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak meydana geldi.

Dış ticaret açığı 2018 yılı Ocak ayındaki 9 milyar 98 milyon dolar seviyesinden yüzde 72,08 oranında azalarak 2 milyar 538 milyon dolar seviyesine geriledi.

Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayı ihracatı yüzde 6,3 artışla 13.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı bu verilere göre yüzde 73'ü aştı.

En fazla ihracat yapılan ülkeler ise sırasıyla Almanya, İtalya ve İngiltere oldu.

İhracat rakamları ilk kez ‘Özel Ticaret Sistemi’nin yanı sıra ‘Genel Ticaret Sistemi'yle hesaplandı.

Bundan sonra ihracat rakamlarının iki sisteme göre de açıklanacağı belirtildi.

Quote Message: Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride gruplandırılmaktadır; “Genel Ticaret Sistemi (GTS)” ve “Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)”. Genel Ticaret Sistemi (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde kaydedilmektedir. Özel Ticaret Sistemi’nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır. Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride gruplandırılmaktadır; “Genel Ticaret Sistemi (GTS)” ve “Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)”. Genel Ticaret Sistemi (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde kaydedilmektedir. Özel Ticaret Sistemi’nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır.