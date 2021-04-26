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Ocak ayından bugüne KKTC'de 110.410 doz Covid-19 aşısı yapıldı

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Ocak ayından bugüne KKTC'de 110.410 doz Covid-19 aşısı yapıldı
Ocak ayından bugüne KKTC'de 110.410 doz Covid-19 aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı 24-30 Nisan 2021  Aşı Haftası Basın Açıklaması


Her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan Dünya Aşı Haftası, her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşıların yaygın kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Aşılama, her yıl milyonlarca hayat kurtaran, dünyanın en başarılı sağlık müdahalelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aşıların, insanları bir araya getirme ve yaşam boyu her yerde herkesin sağlığını ve refahını iyileştirme konusundaki önemini desteklemek için bu yıl aşı haftası 'Aşılar bizi yakınlaştırır'  teması ile kutlanacaktır.
200 yılı aşkın bir süredir aşılar yaşamı tehdit eden hastalıklara karşı insanları korumaktadır. Aşılar sayesinde, çiçek hastalığı ve çocuk felci gibi yüz milyonlarca hayata mal olan hastalıklar tarih olmuştur. Bulaşıcı hastalıklara bağlı çocukluk çağı ölümleri azalmıştır.
Bu nedenle COVİD-19 salgını sırasında da diğer sağlık hizmetleri ve aşılamaların aksatılmadan sürdürülmesi hayati önem taşımaktadır. Bakanlığımıza bağlı tüm hastane ve sağlık merkezlerinde bakanlığımızın aşı programında olan tüm çocukluk çağı aşılamaları COVİD-19 pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde sürdürülmektedir. Ebeveynler çocuklarının aşılanma durumunu takip etmeli, aşı zamanı geldiğinde aşılarını mutlaka yaptırmalıdırlar.
Ayrıca rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak, 65 yaş ve üzeri risk grubundaki kişilere pnömokok aşılama hizmeti Eylül ayı itibarı ile yapılmıştır.


Aşılamada bugüne kadar sağlanan başarıyı göz önüne alarak, insanlarımızın Covid-19 aşılarını zamanı geldiğinde yaptırmaları ülkemizin covid-19 ile ilgili mücadelesinde çok önemli rol oynayacaktır.


Bakanlığımız Ocak ayından bu yana 61.490 kişiye birinci doz ve 48.877 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplamda 110.410 doz Covid-19 aşısı yapmıştır.


Hedefimiz en kısa sürede Covid-19 aşılama oranını nüfusun   %65 inin üzerine çıkarmaktır. Bu konudaki yoğun çabalarımız ile 100.000 doz Sinovac aşısına ilaveten 40.000 doz daha  Sinovac aşısı 19/4/2021  tarihinde ülkemize gelmiş ve yapılmaya başlamıştır. Avrupa Birliği’nden temin edilen 10.330 doz  Biontec aşısı  ve 4900 doz  Astra  Zeneca aşısı da  aşılama çalışmalarımızda kullanılmaktadır.

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