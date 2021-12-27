Ocak ayından itibaren çocuk doktorları da Limasol ve Lefkoşa kazalarında çocukların aşılanmasına yardımcı olacak

Ocak ayı başlarından itibaren çocuk doktorları da Limasol ve Lefkoşa kazalarında çocukların aşılanmasına yardımcı olacak.

Pediatri Derneği Başkanı Mihalis Anastasiadis kurumumuza yaptığı açıklamada, velilerin çocuklarına aşı randevusu almak için büyük ilgi gösterdiğini ve aşı merkezlerinin diğer bölgelerde de faaliyete geçmesinin beklendiğini belirtti.

Pediatri Derneği Başkanı, şimdiye kadar çocuklara ve gençlere yapılan aşılamalarda herhangi bir ciddi yan etkinin görülmediğini ifade etti.