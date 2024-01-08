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Ocak ayının ilk haftasında ülkede 10 yangın çıktı

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Ocak ayının ilk haftasında ülkede 10 kez yangın çıktı. İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 -7 Ocak tarihleri arasında, KKTC’de toplam 10 yangın ve 21 hususi servis olayı meydana geldi.
Ocak ayının ilk haftasında ülkede 10 yangın çıktı

Ocak ayının ilk haftasında ülkede 10 kez yangın çıktı. İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 1 -7 Ocak tarihleri arasında, KKTC’de toplam 10 yangın ve 21 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam maddi zarar miktarı 2 milyon 350 bin TL oldu.

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri arasında; söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik kaynaklı kısa devre, kişiler tarafından yakılma, oda içerisinde yanan mumun düşüp çarşafı tutuşturması ve park halindeki araçta oluşan yakıt kaçağı yer aldı.

Hususi servis olayları ise; ağaç üzerinde mahsur kalan kediler, kuyuya düşen köpek ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak açıklandı.

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